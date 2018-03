L'ex presidente della Generalitat della Catalogna, Carles Puigdemont, è stato fermato nelle scorse ore dalla polizia tedesca subito dopo aver superato in auto il confine della Germania. Secondo quanto comunicato dal legale del leader indipendentista catalano, Jaume Alonso-Cuevillas, il fermo è legato sempre al mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria della Spagna dopo la dichiarazione di indipendenza da Madrid proclamata da Puigdemont. Il leader catalano era entrato in Germania proveniente dalla Danimarca probabilmente con l'intenzione di rientrare in Belgio dove vive ormai da alcuni mesi dopo la fuga da Barcellona e dove su di lui pende la decisione dei giudici in merito all'estradizione chiesta dalla magistratura di Madrid.

Nei giorni scorsi infatti Puigdemont aveva lasciato il Belgio ed era stato avvistato in Finlandia, dove lo avevano invitato alcuni parlamentari locali. In precedenza si era diffusa anche la notizia che avrebbe potuto presentarsi alla polizia finlandese sempre per il mandato d’arresto europeo emesso a suo carico dalla giustizia spagnola, ma il suo avvocato poi aveva smentito assicurando che "il presidente Puigdemont non è più in Finlandia". Il legale aveva detto di non sapere esattamente gli spostamenti del suo assistito, precisando però che è sempre a disposizione della giustizia del Belgio, paese in cui ha fissato la residenza. "Il Presidente si stava dirigendo in Belgio per mettersi a disposizione, come sempre, della giustizia belga, è stato trattato correttamente in ogni momento dell'arresto e ora è in una stazione di polizia, la difesa legale è già attivata.", ha scritto il suo avvocato dopo l'arresto in Germania.

Nei giorni scorsi in effetti il Tribunale supremo spagnolo ha riattivato i mandati di arresto europei per i quattro politici catalani che alla fine dello scorso ottobre sono scappati dal Paese per evitare la prigione e la pesantissima accusa di ribellione, un reato che prevede fino a 30 anni di carcere. Contemporaneamente i giudici madrileni hanno ordinato anche l’arresto di altre cinque importanti politici indipendentisti catalani, membri dell'ex governo Puigdemont, facendo salire il numero degli arresti a nove. Intanto, il Parlamento catalano sta ancora cercando di eleggere un nuovo presidente della Catalogna, che è senza governo dalle elezioni di dicembre.