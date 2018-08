È grave il bilancio della tragedia delle Gole del Raganello in Calabria. Sono almeno dieci gli escursionisti travolti e uccisi dall'ondata di piena del torrente a Civita di Castrovillari, nel Pollino in provincia di Cosenza. La protezione civile regionale, che in mattinata aveva aggiornato a undici la conta dei morti, ha in seguito corretto il dato riportandolo a dieci. A causare l'errore, secondo il capo della Protezione civile della Regione Calabria, Carlo Tansi, “è stata una sovrapposizione di informazioni nel corso della notte”.

Si continuano a cercare i dispersi – Ancora incerto il numero dispersi, forse tre. Il dato, fornito dai carabinieri, è ricavato dalle segnalazioni giunte nelle ultime ore al numero verde 800-222211 della Protezione civile regionale. È sempre Tansi a fare il punto della situazione: “La difficoltà ad avere un quadro chiaro di chi manca all'appello è dovuta al fatto che gli escursionisti erano in gruppi sparsi. Molte segnalazioni sono pervenute nella notte al nostro numero verde”. Il capo della Protezione civile calabrese ha chiarito che tutte le vittime sono state identificate e, al momento, le persone ricoverate sono undici e si trovano negli ospedali di Castrovillari, di Cosenza e uno a Rossano. Le ricerche dei dispersi in Calabria sono andate avanti tutta la notte e continueranno ancora oggi.

Le ricerche estese anche a valle – Le operazioni di setaccio che vedono impegnati uomini e mezzi dei vigili del fuoco, della guardia di finanza e del soccorso alpino, si stanno spostando anche più a valle fino alla foce del torrente con il coinvolgimento della Capitaneria di porto perché c'è il timore che alcune persone siano finite a mare. Tansi ha spiegato che un corpo è stato trovato a distanza di cinque chilometri dal punto dell'alluvione. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, quando alcuni gruppi di escursionisti sono stati sorpresi dalla piena del torrente, gonfiato dal maltempo, mentre si trovavano nelle Gole del Raganello. Alcuni sono riusciti a mettersi in salvo, altri sono stati recuperati dai soccorritori. Altri ancora, purtroppo, mancano ancora all’appello.

Tredici km senza via di fuga – Il torrente Raganello ancora in piena sta rendendo difficili le ricerche di eventuali altre persone bloccate nelle gole all'interno del parco del Pollino. La speranza – ha spiegato all'AdnKronos Domenico Gioia, coordinatore Guide dell'Aigae (Associazione italiana delle guide ambientali escursionistiche) della Calabria – “è che non ci sia nessuno o che siano riusciti a mettersi in salvo, ma non possiamo ancora sapere se e quante persone sono lì dentro perché non esiste un registro di chi entra ed esce dalle gole”. Gioia si trova a Civita per seguire le operazioni di ricerca e soccorso. Un percorso, quello delle gole, “che ha solo due ingressi – ha aggiunto – uno dalla parte di Civita e uno a distanza di 13 km, a San Lorenzo Bellizzi. Questo significa che una volta che ti inoltri nelle gole non c'è altra via di fuga, devi percorrere tutti e 13 i km”. Significa anche che, con il letto del fiume ancora ingrossato che blocca l'accesso alle gole, i soccorritori devono calarsi dall'alto, non senza difficoltà.