Potrebbero pagarla molto cara dal punto di vista scolastico per cinque ragazzi coinvolti negli atti di bullismo nei confronti di un professore in una scuola di Lucca, emersi grazie ad alcuni video che loro stessi avevano girato in classe, diffondendoli poi online e tra gli altri studenti. Il consiglio di classe ha infatti richiesto per loro una lunghissima sospensione dalle lezioni la cui durata comporterà automaticamente la bocciatura. Lo stesso consiglio invece ha giudicato meno grave la posizione del sesto studente coinvolto nella vicenda e per il quale è stata richiesta la pena di soli quindici giorni di sospensione. Il verdetto arriverà nelle prossime quando il consiglio d'istituto valuterà il caso e emanerà i provvedimenti per i giovani studenti.

Se sarà effettivamente applicata, la sospensione e la relativa bocciatura sarebbe in linea con le richieste di severità avanzate da più parti in questi giorni dopo la diffusone dei video. "Serve una linea rigorosa e l'attuazione delle sanzioni già previste: di fronte ai fatti di Lucca e di Velletri i ragazzi vanno sospesi, il consiglio d'Istituto deve valutare la gravità dei fatti, che secondo me c'è, e gli studenti devono essere sanzionati fino a non essere ammessi agli scrutini finali" aveva infatti dichiarato anche la Ministra dell'istruzione Valeria Fedeli, esortando a punire anche i compagni che avevano sorriso di fronte all’umiliazione del professore. Oggi invece sul caso è intervenuto il sottosegretario all’Istruzione, Gabriele Toccafondi, auspicando provvedimenti pesanti ma anche educativi come ad esempio l’esecuzione di lavori socialmente utili all’interno della scuola o al servizio dei più bisognosi.