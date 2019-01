Scene degne di un film d'azione questa mattina intorno alle 6 lungo la strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, fra gli svincoli per Torre Canne Sud e Pilone, direzione Brindisi, dove un tir che trasportava tabacchi è stato assaltato da una banda di rapinatori. I malviventi, a bordo di due automobili di grossa cilindrata e di un auto articolato, hanno messo un camion rubato di traverso sulla strada dopo averla disseminata di chiodi a tre punte. Poi, minacciando l'autista del tir con le pistole, si sono messi alla guida del mezzo pesante, l'hanno condotto verso la complanare lato monti (località Lido Morelli) e lì lo hanno saccheggiato, rubando una dozzina di bancali, per un peso di circa 7 tonnellate, di sigarette. Una parte delle refurtiva è stata abbandonata sull'asfalto. L'autista del tir, leggermente ferito a un braccio a causa delle schegge di vetro del finestrino infranto dai balordi con una mazza, è stato accompagnato all'ospedale di Ostuni per le cure mediche del caso.

Sul posto si sono portati i carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Brindisi e della compagnia di Fasano, con l’elicottero del 5° Nec. di Bari che partecipa alle ricerche, subito diramate a tutti i comandi provinciali vicini e alle altre forze di polizia.

Il modus operandi della rapina è simile a quello attuato per altri assalti a furgoni portavalori perpetrati sulla statale. Sempre all'altezza di Torre Canne, ma sulla carreggiata nord, alle prime luci del 3 febbraio dello scorso anno venne preso di mira un portavalori dell'Ivri. In quel caso i banditi, armati di fucili, incendiarono diverse vetture per sbarrare la strada ai vigilantes e impossessarsi del bottino. Le guardie giurate tuttavia riuscirono a sfuggire all'agguato.