Joao de Deus, sedicente medium brasiliano a cui nel corso gli anni si sono rivolte migliaia di persone, è stato denunciato per 4 episodi di stupro dalla Procura Generale di Goias. L'uomo, in realtà, è accusato di aggressione sessuale da centinaia di donne ed è in stato d'arresto dal 16 dicembre. Il 76enne, il cui nome di battesimo è Joao Teixeira de Faria, praticava quelle che venivano descritte come "guarigioni spirituali" nel suo tempio ad Abadiania, nello Stato di Goias. È stato accusato di abusi che sarebbero avvenuti anche quest'anno, due "con inganno" e due "su persone vulnerabili", secondo Agencia Brasil.

L'ufficio del procuratore generale di Goias ha preso in esame le testimonianze di diciannove donne, mentre centinaia di altre sono state depositate nel corso di questo mese. In tutto, si tratta di quasi 600 denunce, provenienti anche da Germania, Australia, Belgio, Usa, molte delle quali verranno tuttavia stralciate a causa della prescrizione. Complessivamente, 225 vittime potenziali sono state identificate, con età comprese fra 9 e 67 anni al momento della presunta aggressione sessuale. Nelle residenze del sedicente guru le autorità hanno rinvenuto armi, pietre preziose e una valigia contenente l'equivalente di 300mila dollari.