Una bambina appena nata, di nemmeno un mese di vita, è morta ieri, probabilmente per cause naturali, a Minerbio, il comune della provincia di Bologna dove sempre ieri un altro bimbo di 19 mesi è deceduto dopo aver accusato un grave malore all'asilo. Per la piccola, che aveva appena 24 giorni, si sarebbe trattato di una ‘morte in culla', avvenuta a casa dei genitori nella frazione di Ca' de Fabbri.

Stando a quanto si apprende, i soccorsi sono stati allertati non appena i familiari si sono resi conto che la neonata non piangeva. Una circostanza che li ha insospettiti e indotti a controllare quali fossero le condizioni della bimba, che tuttavia non sembrava respirare. La corsa in ambulanza verso l'ospedale si è rivelata inutile. Dai primi accertamenti dei Carabinieri, il decesso sarebbe avvenuto per ragioni naturali ma anche per la bambina sarà disposto l'esame autoptico, su richiesta del padre e della madre, che vogliono conoscere le cause di morte. La tragedia è avvenuta in mattinata qualche ora prima della morte dell'altro bimbo all'asilo Mary Poppins. Per stringersi alle famiglie colpite dal grave lutto, la comunità di Minerbio ha organizzato una fiaccolata domenica sera alle 20.30 davanti alla chiesa del paese.

A Minerbio ieri morto anche un bimbo di 19 mesi

Come detto la tragedia si è consumata nello stesso giorno in cui Alessandro Gaccione, un bambino di 19 mesi, ha perso la vita nell’asilo ‘Mary Poppins’, in via Savena Superiore, sempre a Minerbio. La tragedia si è verificata dopo pranzo, intorno alle 15,30: il bimbo non si svegliava più e la maestra si è accorta che respirava a fatica ed era molto pallido. Non sono ancora note le cause del decesso, ma l'ipotesi più accreditata è che il piccolo sia morto in seguito a un improvviso malore oppure a un rigurgito che potrebbe averlo soffocato nel sonn.