Una bimba di tre anni di Los Angeles è sopravvissuta per tre giorni ed ha tenuto in vita il fratellino di appena due mesi dopo l'omicidio suicidio dei suoi genitori. Il papà, David Kooros Parsa, ha assassinato la mamma, Mihoko Koike Parsa, poi si è tolto la vita e ha lasciato i due piccoli da soli in casa. A scoprire i bambini e i corpi dei genitori sono stati i vicini allertati dal nonno, preoccupato perché non aveva più notizie della famiglia. L'orribile strage è avvenuta la mattina del 18 aprile nel quartiere residenziale di Chatsworth. Tre giorni dopo il nonno, allarmato anche per le condizioni psicologiche del figlio che soffriva da tempo di disturbi depressivi e stress, ha telefonato alle forze dell'ordine. Gli agenti si sono presentati sul posto ma hanno controllato la casa solo esternamente non rilevando nessuna anomalia.

Il nonno tuttavia non ha creduto che fosse tutto tranquillo e il pomeriggio del 21 aprile ha deciso di contattare un agente immobiliare che aveva le chiavi della casa. L'anziano, insieme ai vicini, è entrato e ha trovato la nipotina di 3 anni ad attenderlo davanti alla porta. "Aveva uno sguardo perso in volto. Era molto silenziosa", ha spiegato la vicina Olivia Robinson. Al piano superiore della villetta è stato invece trovato il figlio più piccolo, illeso. "La nostra piccola angioletta è riuscita a tenere se stessa e il fratello in vita. Lei è un'eroina ai miei occhi", ha detto il capitano della polizia di Los Angeles, Maureen Ryan. La bambina ha provveduto infatti a se stessa e al fratellino per oltre tre giorni. I piccoli, disidratati e affamati, sono stati accompagnati all'ospedale della città per un controllo ma sono comunque in buona salute.