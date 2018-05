Gravissimo episodio nelle scorse ore nel Trevigiano dove una bambina di appena tre anni è improvvisamente caduta giù dal terrazzo di casa atterrando nel giardino sottostane dopo un volo di circa sei metri che solo per caso non le è costato la vita. Al termine dei primi accertamenti investigativi, infatti, i carabinieri hanno arrestato la mamma della piccola con la pesantissima accusa di tentato omicidio. L'episodio risale a domenica, intorno alle 13, quando mamma e figlia si trovavano sul terrazzo al secondo piano della loro abitazione famigliare in località Zerman , nel comune di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. A lanciare l'allarme è stato un vicino di casa che si è accorto della caduta e ha chiamato subito i soccorsi.

La piccola è stata immediatamente trasportata all'ospedale di Treviso dove ora è ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. I medici le hanno riscontrato un trauma cranico e gravi contusioni. Ad attutire il suo impatto e ad evitare conseguenze ancora peggiori dalla caduta è stato l'atterraggio sull'erba alta del giardino. Inizialmente si credeva ad un incidente domestico durante un gioco, ma dopo un intero pomeriggio ad ascoltare i protagonisti della storia, i carabinieri di Treviso hanno ricostruito una dinamica per diversa e hanno formulato così la grave ipotesi di accusa nei confronti della madre, poi avvallata in serata dal pm Massimo Zampicinini che ora coordina le indagini.

La donna, che avrebbe problemi di natura psichica, è stata arrestata al termine di accertamenti e interrogatori su disposizione della Procura. Come ricostruito dai militari dell'arma, al momento del fatto in casa era presente anche il marito della donna e padre della piccola, che è la loro unica figlia, ma l'uomo non era sul terrazzo e non è indagato. Sarebbe stato lui a confermare i problemi mentali della moglie. A far scattare il campanello d'allarme nei carabinieri, però, era stato lo strano atteggiamento assunto dalla signora dopo il grave episodio della figlioletta. Durante il racconto dell’accaduto, infatti, aveva mostrato segni di nervosismo e si era più volte contraddetta.