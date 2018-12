E' stato ritrovato senza vita Riccardo Nerva, il giovane di 28 anni scomparso nel nulla giovedì. Il suo corpo è stato individuato dai volontari del soccorso alpino, che lo cercavano da ieri, sotto la parete Piacenza del Monte Mucrone, grazie a una perlustrazione a bordo di un elicottero privato che si era unito a quello dei vigili del fuoco nelle ricerche.

L'auto del runner e appassionato di montagna, residente a Cavaglià, in provincia di Biella, era parcheggiata all'imbocco di un sentiero che porta in quota a Oropa. Per questo le ricerche si erano concentrate nella zona. "Mio fratello si è allontanato per andare a camminare in montagna il 27 mattina", l'allarme lanciato ieri dalla Stefania sorella su Facebook dopo aver scoperto che non si trovava dalla fidanzata, come credeva la famiglia. Aveva lanciato un appello accorato: "La sua macchina è stata trovata al Santuario di Oropa vicino alla salita per la Busancana. Non abbiamo sue notizie e stiamo andando a cercarlo insieme alle forze dell’ordine. Se qualcuno lo ha incrociato in montagna per favore ci avvisi. È alto 1,78, atletico capelli e occhi castani, carnagione molto chiara. Indossava una giacca rossa della North Face e ha una cicatrice sotto l’occhio sinistro".

Sono in corso le operazioni di recupero della salma del giovane e le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: al momento non si esclude alcuna ipotesi.