Momenti di panico venerdì sera a Bibione, dove un ragazzo vicentino di 23 anni è stato visto aggirarsi in pieno centro cittadino brandendo un machete con una lama lunga 64 centimetri. Il giovane è stato arrestato ieri sera a mezzanotte dai carabinieri di Portogruaro, con il supporto delle squadre operative del quarto Battaglione Carabinieri di Mestre.

A dare l'allarme sono stati i numerosi turisti che si trovavano nel centro della città veneta, che hanno tempestato il centralino dei carabinieri e della polizia di segnalazioni. Gli uomini delle forze dell'ordine – temendo il peggio – hanno fatto scattare una caccia all'uomo resa non semplice dalla folla presente. Il ragazzo è stato individuato dopo alcuni minuti e, una volta certi di agire in sicurezza, i militari gli si sono avvicinati con circospezione.

Si trattava di un giovane italiano di 23 anni, senza precedenti penali e residente nella provincia di Vicenza. Si è consegnato senza opporsi, lasciando che i militari gli togliessero dalle mani il pericoloso arnese che aveva con sé, un grosso machete della lunghezza di 64 centimetri. Una volta accompagnato al Comando ed eseguiti gli accertamenti del caso è stata esclusa la matrice terroristica, quindi è stata sporta la denuncia in stato di libertà per porto abusivo di armi, reato aggravato dall'orario notturno in cui si sono verificati i fatti. Secondo gli inquirenti, l’inquietante comportamento del ragazzo denota un verosimile disagio psicologico.