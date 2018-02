Il rinnovo del contratto per medici e infermieri – con conseguenti aumenti di stipendio – arrivato oggi, secondo Silvio Berlusconi è una “mancia elettorale” elargita dal governo e dal ministro per la Pubblica amministrazione Marianna Madia. Intervistato da Matrix, nella puntata che andrà in onda questa sera su Canale 5, il leader di Forza Italia afferma: “Oggi la Madia ha dato una mancia elettorale a medici e 440mila infermieri. Si tratta di un regalino elettorale”.

Berlusconi parla anche del post-voto e in particolare del ruolo che avrà il capo dello Stato: “Ho stima per Mattarella, la sua equità e il suo senso di responsabilità aiuteranno a fare quello che il buon senso impone, fare una una verifica se c'è una maggioranza in Parlamento, oppure verificare che non c'è alcuna maggioranza e rimandare immediatamente gli italiani alle urne”.

Il timore per il 5 marzo è di speculazioni sui mercati nel caso in cui non si riesca a formare una maggioranza di governo: “L’Italia – argomenta Berlusconi – è un Paese importante per l'Ue quindi ciò che succede da noi interessa anche a Bruxelles e se queste elezioni non portano ad un governo e ad una maggioranza anche l'Europa è preoccupata. Penso che se gli italiani non dovessero dare vita ad un governo stabile ci saranno delle speculazioni su di noi come nel 2011, ma in quel caso fu un colpo di Stato”.

Altro timore sul post-voto è quello riguardante i cambi di casacca dei parlamentari. Ma Berlusconi è “sicuro che non capiterà: siamo stati attenti alla scelta dei candidati, i vecchi sono solo il 16% mentre gli altri sono tutte persone che non hanno bisogno dell’immunità quindi non tradiranno”. Infine Berlusconi fissa l’obiettivo per le elezioni che si terranno tra poco più di una settimana: “Spero di portare Fi almeno al 25% e il centrodestra al 45%”.