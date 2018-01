Una donna di 57 anni, Graziella Guarise, è deceduta nella mattinata di oggi, martedì 16 gennaio, all’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa per una meningite fulminante. Secondo quanto riscostruito, la vittima, residente a Rosà, altro comune dell'hinterland bassanese, madre di tre figli e che lavorava come dipendente in un bar di Rosà, è giunta la scorsa notte, attorno all'1, al pronto soccorso, con la febbre già molto alta. Ieri sarebbe stata tutto il giorno a casa con una forte influenza, che poi è salita con il passare delle ore, sino a indurre i familiari a trasportarla al pronto soccorso. I medici hanno subito intuito che la situazione era disperata: ad evidenziare la gravità della donna sono stati gli accertamenti, a cui è stata sottoposta al suo arrivo in pronto soccorso:oltre agli esami ematochimichi, per la Guarise sono state prescritte tre tac (una al torace, una cerebrale e una all'addome).

Dopo la visita in consulenza dall’anestesista, i medici hanno deciso di trasferirla nel reparto di rianimazione, dove è morta attorno alle 14. Il decesso è avvenuto per complicazioni della meningite da meningococco. La direzione dell'Ulss 7 ha già comunicato che, come da prassi in questi casi, è stata allertato il servizio di Igiene pubblica per la profilassi dei familiari e dei contatti stretti. Nel nosocomio vicentino la profilassi, a cura della Direzione medica ospedaliera, ha riguardato 29 operatori sanitari con cui la signora è entrata in contatto durante il percorso di cura. L’Ulss ha inoltre offerto ai familiari e al personale coinvolto un servizio di psicologia clinica ospedaliera. “Esprimiamo sincero cordoglio ai congiunti e ai parenti per la prematura scomparsa della signora Guarise” afferma la direzione dell’Ulss in una nota.