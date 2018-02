Pensava che per il lancio del suo nuovo bar l'ideale fosse assumere finte bariste modelle, molto procaci e in abiti succinti, che servissero i clienti ma la sua idea ha suscitato fin troppa attenzione facendo accorrere anche gli agenti di polizia che infine lo hanno multato con l'accusa di oscenità in pubblico. È quanto capitato al proprietario di un locale di Chonburi, in Thailandia, a circa 100 km ad est di Bangkok. I problemi son arrivati quando l'uomo ha pubblicato online sui social una scenetta preparata appositamente con la barista ammiccante che serviva i clienti esclamando: "Il caffè è così buono, usano un sacco di latte".

Il video è diventato virale ma ha attirato anche l'attenzione delle autorità locali. "Non c'era nessuna intenzione di essere sessuale o offensivo. Ho pubblicato le immagini online come un modo per commercializzare l'attività. Mi sono scusato per questo" ha spiegato il protagonista della storia, Prason Sukkorn. Questo però non è bastato per evitargli un'ammenda e la denuncia. L'uomo infatti ora rischia anche il carcere visto che la legge prevede anche una condanna da tre a cinque anni e una multa di 100.000 baht thailandesi.