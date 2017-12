Tutti minorenni, ma adulti abbastanza da praticare un'attività estorsiva che, secondo accusa, sarebbe stata molto redditizia. I Carabinieri di Corato, in provincia di Bari, hanno eseguito un mandato di custodia cautelare a carico di tre minori su richiesta della Procura ed emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Bari. L'accusa è di estorsione aggravata e a presentare regolare denuncia nel mese di giugno è stata la vittima, anch'essa minorenne. I tre coetanei avrebbero minacciato e sarebbero stati protagonisti di atti di violenza fisica.

Il primo episodio di estorsione si è realizzato a maggio di quest'anno quando il terzetto, fermata la vittima e minacciata di percosse, avrebbe preteso 200 euro. Alcuni giorni dopo il giovane avrebbe pagato la somma richiesta. Ciononostante circa due settimane dopo il ragazzo viene nuovamente avvicinato secondo la stessa dinamica della volta precedente, solo che, in questo caso, la somma da pagare era di 300 euro. Dopo pochi giorni la vittima avrebbe consegnato quanto richiesto. A circa un mese dalla prima estorsione il giovane ha presentato regolare denuncia.

Amici e parenti avevano notato un cambio di umore della vittima e in un'occasione il giovane, incontrando in compagnia il terzetto di aguzzini, si sarebbe irrigidito e mormorato "ho paura". Il modus operandi dei tre rivela una certa dimestichezza nell'attività estorsiva, dal momento che uno si sedeva su una panchina per controllare che nessuno notasse quanto stesse accadendo, mentre gli altri due minacciavano e strattonavano la vittima. Al più giovane del gruppo è stato disposto il collocamento in comunità, mentre gli altri due saranno costretti in casa ai domiciliari.