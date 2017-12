Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni smorza la polemica relativa a Banca Etruria che ha nuovamente coinvolto il sottosegretario Maria Elena Boschi. "Il ministro Boschi ha chiarito le circostanze emerse durante l'audizione del presidente della Consob", ha dichiarato il premier da Bruxelles, specificando inoltre che "Boschi correrà per il Partito Democratico e spero abbia successo". Dunque, dopo un intera giornata di polemiche, anche il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni – così come tutto il Partito Democratico, a partire dal segretario nazionale Matteo Renzi, ha deciso di schierarsi dalla parte di Maria Elena Boschi.

"Mi auguro che le prossime settimane non siano dominate da bisticci sulle banche e, a chi continua a chiedere le dimissioni della ministra, dico che Boschi correrà per il Partito Democratico e spero abbia successo", ha precisato il presidente del Consiglio, quando proprio nello stesso momento, in commissione Banche, l'ex ad di Veneto Banca stava rivelando: "Ci fu un incontro nel 2014 a casa Boschi. Boschi partecipò a un incontro con i vertici di Banca Etruria e di Veneto Banca nella casa di famiglia ad Arezzo nella Pasqua del 2014. Rimase un quarto d'ora e non proferì parola". "L'incontro avvenne perché sapemmo che Etruria aveva ricevuto da Bankitalia una lettera simile alla nostra nella quale si chiedeva l'aggregazione con un partner di elevato standing", e nella lettera veniva indicata proprio Banca Popolare di Vicenza, ha spiegato Consoli in audizione.

Così, mentre da una parte il presidente del Consiglio cerca di smorzare la polemica che ha investito Boschi, nello stesso momento la polemica riprendere a scatenarsi proprio in virtù delle dichiarazioni di Consoli in commissione Banche. Sul piede di guerra i pentastellati, che da ieri chiedono le dimissioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, accusandola di aver mentito al parlamento.