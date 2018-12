Percorre ogni giorno otto chilometri gattonando: protagonista un bambino indonesiano disabile, la cui tenacia e forza di volontà è diventata un modello non solo per gli abitanti della sua città, ma anche per molti giornali del paese asiatico che ne hanno raccontato l'intraprendenza. Il bimbo, Mukhlas Abdul Khaliq, non è in grado di rimanere in piedi, ma fa otto chilometri al giorno usando le mani e i piedi per raggiungere la sua scuola di Gava Island.

Mukhlas ha una deformità ai piedi e una statura molto piccola, ma ciò non gli impedisce di percorrere una lunga strada di ghiaia e un ponte di legno per raggiungere la sua meta: la scuola. "Lo accompagno tutti i giorni – racconta la madre – ma anche se il percorso è pieno di ostacoli, lui li attraversa con tutta la forza possibile". E aggiunge: "Non abbiamo abbastanza soldi altrimenti avrei comprato un mezzo, eppure non si lamenta mai".

La tenacia di questo bambino ha emozionato tutti gli indonesiani. Il 3 dicembre scorso ha incontrato il presidente Joko Widodo in concomitanza con la Giornata mondiale della disabilità. "Ho chiesto ad Abdel Khaliq se voleva qualcosa", ha detto il capo dello stato in una dichiarazione, "mi ha risposto che voleva andare all'università". Tanti i suoi sogni: "Voglio diventare un vigile del fuoco, un medico o un astronauta", ha detto il bimbo a un giornalista dell'AFP.