Zoe Trinchero morta a Nizza Monferrato, l’ex: “Dopo averla uccisa, Manna ha finto di cercarla con noi”

Alex Manna ha finto di cercare Zoe Trinchero insieme agli amici, pur sapendo dove si trovasse il corpo della 17enne uccisa a Nizza Monferrato. A raccontarlo è stato l’ex fidanzato dell’adolescente: “È stato uno dei primi a gettarsi sul cadavere, piangeva. In realtà aveva sempre saputo dov’era”

Zoe Trinchero

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Femminicidio Zoe Trinchero ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Alex Manna? Siamo usciti in gruppo diverse volte, c'era anche lui. Lo conoscevo". A parlare è l'ex fidanzato di Zoe Trinchero, la 17enne uccisa da un amico 20enne a Nizza Monferrato e gettata nel fiume. Mario, anche lui 20enne, è stato fino a sei mesi fa in una relazione con l'adolescente assassinata dopo il turno di lavoro nel bar della stazione. La giovane, come ormai è noto, aveva lasciato il locale per andare a cena da alcuni amici. Durante la serata, la 17enne si è allontanata per incontrare Alex Manna che l'ha poi aggredita e uccisa.

L'amico di Zoe, in carcere dopo aver confessato il femminicidio, ha cercato di depistare le indagini accusando Naudy Carbone, un 39enne di origini straniere residente nel comune dell'Astigiano. In un primo momento aveva infatti detto agli inquirenti che Carbone aveva seguito lui e Zoe in strada per poi aggredire la 17enne.

Manna aveva fornito la stessa versione dei fatti anche agli amici della giovane, che non vedendola rientrare la stavano cercando nelle strade di Nizza Monferrato. Sempre nell'ottica di depistare le indagini, dopo essersi sbarazzato degli abiti che indossava poco prima di uccidere Zoe, Manna si era unito alle ricerche della ragazza. Alla comitiva della 17enne aveva detto di essere stato seguito da Carbone mentre era con Zoe e di essere scappato quando quest'ultimo si era avvicinato all'adolescente.

"Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere da Alex – ha spiegato l'ex della vittima ai microfoni di 1 mattina News -. Quando ha accusato quel ragazzo ci ho creduto. Pensavamo tutti che fosse lui, i miei amici sono andati a prenderlo sotto casa e hanno visto i carabinieri che lo portavano via". Secondo quanto racconta Mario, Manna sarebbe stato uno dei primi a lanciarsi sul corpo di Zoe al momento del ritrovamento. "Continuava a urlare che era colpa sua, che era andato via, che era scappato. Piangeva. Per un po' ha anche fatto finta di cercare il corpo, anche se sapeva benissimo dov'era fin dall'inizio".