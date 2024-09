video suggerito

Yara Gambirasio, esposto dei genitori contro Netflix. Il legale: “Vogliamo sapere come sono usciti gli audio” Nei giorni scorsi gli avvocati di Maura e Fulvio Gambirasio hanno presentato un esposto contro la serie Netflix “Il caso Yara” per aver diffuso alcuni audio privati senza l’autorizzazione dei genitori della 13enne di Brembate, scomparsa a novembre 2010 e trovata morta nel febbraio 2011. “Adesso vedremo cosa dirà il Garante della Privacy”, ha detto uno dei legali dei coniugi, Andrea Pezzotta, a Fanpage.it. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

La 13enne Yara Gambirasio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio Yara Gambirasio ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nei giorni scorsi gli avvocati di Maura e Fulvio Gambirasio, Enrico Pelillo e Andrea Pezzotta, hanno presentato un esposto contro la serie Netflix "Il caso Yara – Oltre ogni ragionevole dubbio" per aver diffuso alcuni audio privati senza l'autorizzazione dei genitori della 13enne di Brembate, scomparsa il 26 novembre 2010 e trovata morta il 26 febbraio 2011.

"Ci siamo già mossi e abbiamo presentato l'esposto, adesso vedremo cosa dirà il Garante della Privacy", ha detto a Fanpage.it uno dei due legali dei coniugi Gambirasio, Andrea Pezzotta.

I genitori di Yara Gambirasio, Fulvio e Maura, durante la conferenza stampa organizzata dopo la scomparsa della 13enne.

Il Garante dovrà valutare se, come ritengono gli avvocati, sia stata violata la riservatezza della famiglia. Tra gli audio inseriti nella serie, uscita sulla piattaforma lo scorso 16 luglio, ci sono anche i messaggi lasciati nella segreteria del cellulare della 13enne dalla mamma di Yara, quando era ancora convinta che fosse viva.

Leggi anche Yara Gambirasio, il Gip di Venezia archivia la posizione della pm Ruggeri dopo la denuncia di Bossetti

Quelle registrazioni strazianti erano rimaste riservate, in quanto estremamente private e non utili ai fini dell'indagine e del successivo processo a Massimo Bossetti, il muratore di Mapello condannato in via definitiva per l'omicidio della ragazza.

Yara Gambirasio e Massimo Bossetti (intervistato nella serie Netflix).

"I genitori non hanno apprezzato il fatto che siano stati pubblicati gli audio. Non posso riferirle cosa hanno detto, ma gli hanno dato molto fastidio perché sono messaggi personali che non hanno avuto alcuna attinenza con le indagini. Non erano stati neanche trascritti in Corte d'Assise. E sono stati trasmessi in tutto il mondo", ha spiegato Pezzotta.

Secondo quanto riportato dall'Eco di Bergamo, Maura e Fulvio Gambirasio non avrebbero visto la serie Netflix. Sarebbero stati invece i loro figli a venire a sapere degli audio dopo la pubblicazione.

Non è chiaro, tuttavia, come siano usciti. "Vogliamo saperlo anche noi e sarà oggetto degli accertamenti. – ha commentato il legale dei Gambirasio – L'unica richiesta che ci risulta non è di Netflix, vedremo".