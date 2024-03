Violenze sessuali su minori, don Giuseppe Rugolo condannato a 4 anni e 6 mesi a Enna Don Giuseppe Rugolo, il sacerdote accusato di violenza sessuale aggravata a danno di minori, è stato condannato oggi a Enna a 4 anni e 6 mesi di carcere a Enna. L’inchiesta era scattata dopo la denuncia di Antonio Messina, che oggi ha 30 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Quattro anni e sei mesi di reclusione. È questa la condanna che il tribunale di Enna ha emesso oggi nei confronti di don Giuseppe Rugolo, il sacerdote accusato di violenza sessuale aggravata a danno di minori.

La sentenza è stata emessa dopo 8 ore di camera di consiglio. Il dispositivo è stato letto dal presidente del tribunale Francesco Pitarresi nel corso di una udienza a porte aperte dopo che tutto il processo era stato celebrato a porte chiuse.

L'inchiesta era scattata dopo la denuncia di Antonio Messina, un giovane oggi trentenne, che ha raccontato alla squadra mobile di Enna le violenze subite dal 2009 al 2013 e che è stato denunciato a sua volta per diffamazione dall'imputato insieme a quattro giornalisti e al presidente di Rete l'Abuso, Francesco Zanardi.

Dopo la denuncia di Messina, nel corso delle indagini, sono emersi altri presunti abusi a danno di altri giovani. Il Pm Stefania Leonte aveva chiesto la condanna a dieci anni dell'imputato. "Comunque vada – aveva detto il Pm nel corso della sua requisitoria – Antonio oggi ha vinto, ha vinto il coraggio di questo ragazzo di affrontare l'incubo della sua adolescenza, perché non si è fermato davanti al timore di non essere creduto e al pregiudizio della gente, perché ha presentato la denuncia per un senso di dovere nei confronti di se stesso e dei suoi coetanei, che avevano subito i suoi stessi abusi e dei tantissimi adolescenti che frequentavano il gruppo sotto l'egida di Rugolo".