Violentano 15enne a festa dell’Unità di Bologna e filmano la scena con i telefoni: 5 minori denunciati Cinque minorenni sono stati denunciati per violenza sessuale dopo che uno di loro ha abusato di una 15enne alla festa dell’Unità di Bologna mentre gli altri riprendevano la scena con i cellulari.

A cura di Ida Artiaco

L'hanno costretta a compiere atti sessuali, riprendendo la scena con i propri telefoni cellulari. La vittima, di soli 15 anni, ha sporto denuncia e ai carabinieri ci sono voluti mesi per arrivare a identificare ciascuno dei responsabili, ma alla fine ce l'hanno fatta e ora sei persone, di cui cinque minorenni, sono state denunciate.

È successo a Bologna, nella zona delle giostre al Parco Nord, l'ultima sera della Festa dell'Unità, lo scorso 18 settembre, quando, come racconta Il Resto del Carlino, una ragazzina di 15 anni è stata vittima, stando alla ricostruzione fatta dai carabinieri della stazione di Corticella, di un gruppo di coetanei, che l'avrebbero avvicinata in un contesto inizialmente ‘amichevole’, per trascorrere la serata insieme.

La situazione, stando a quanto ricostruito, è però degenerata nel corso della notte, quando il gruppo si è ritrovato in una zona appartata. A quel punto, la 15enne sarebbe stata spinta a compiere atti sessuali su un ragazzo mentre gli altri, tra cui anche femmine, riprendevano la scena con i propri cellulari.

La vittima si è così rivolta ai carabinieri, raccontando quanto subito: è stata ascoltata in audizione protetta dai militari dell’Arma, che nei mesi hanno ricostruito i protagonisti di quella nottata, definendo i contorni di quella che, a tutti gli effetti, è stata inquadrata come una violenza sessuale di gruppo. Dei fatti è stata informata la Procura dei minori, oltre a quell'ordinaria ordinaria, per valutare la posizione dell’unico maggiorenne coinvolto.

Così, i cinque minorenni sono stati denunciati per violenza sessuale, mentre per il maggiorenne, su richiesta della Procura, il gip ha disposto un divieto di avvicinamento nei confronti della vittima, ma il ragazzo intanto si era già reso irreperibile trasferendosi all'estero.