Viareggio, accoltella una donna che stava litigando con la figlia in strada e scappa L’uomo ha provato a scappare, ma i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato in breve tempo.

A cura di Beatrice Manca

Vede la figlia litigare in strada con un'altra donna e interviene sferrando una coltellata: la vittima è finita in ospedale, in condizioni non gravi, mentre è stato arrestato il 65enne che l'ha colpita. È accaduto a Torre del Lago, una frazione di Viareggio: il padre di una delle due donne coinvolte nel litigio è intervenuto colpendo l'altra con un coltello, per poi provare a fuggire. Le forze dell'ordine però lo hanno rintracciato e fermato in poco tempo, trattenendolo in camera di sicurezza prima del processo.

La lite è avvenuta giovedì sera a Torre del Lago: alcuni testimoni hanno chiamato i carabinieri per segnalare una discussione troppo animata vicino ai negozi. L'uomo è intervenuto nell'alterco tra le due donne per difendere la figlia, reagendo con violenza. All'arrivo delle forze dell'ordine l'uomo era fuggito. La donna accoltellata è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Versilia di Lido di Camaiore, dove i medici hanno medicato la ferita subita, giudicandola guaribile in 5 giorni.

Il 65enne in fuga è stato raggiunto dai carabinieri in tempo grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza: gli inquirenti hanno raccolto numerose prove contro di lui e lo hanno trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima. L'uomo si è presentato davanti al giudice venerdì mattina, al tribunale di Lucca, per rispondere all'accusa di lesioni personali aggravate. Il giudice ha disposto per il 65enne la convalida dell’arresto e l’obbligo di presentarsi in caserma tutti i giorni, oltre al divieto di avvicinamento alla donna ferita.