“Vi chiediamo di non masturbarvi nei bagni”, tutta la storia del cartello attribuito all’Università di Firenze Negli ultimi giorni sta circolando sui social un cartello con i loghi dell’Università di Firenze. Fanpage.it ha sentito l’ufficio stampa dell’ateneo per capire dove è stata scattata la fotografia.

A cura di Valerio Berra

Il cartello con l’ultimo avviso dell’Università di Firenze vi sarà arrivato su qualche gruppo WhatsApp. Oppure l’avrete visto circolare su Facebook, oppure ancora su Twitter. Se invece non ve lo siete mai trovato davanti allora vuol dire che la vostra bolla social è particolarmente rodata sulle fake news.

Negli ultimi giorni è diventato virale un avviso stampato su un foglio di carta con tutti i loghi ufficiali dell’Università degli Studi di Firenze. Nelle sue righe si legge una comunicazione insolita. Riportiamo tutto alla lettera: “Negli scarichi dei lavandini all’interno della struttura e in accordo con il report dei manutentori, sono stati riscontrati inquietanti quantitativi di liquido seminale maschile coagulato”.

L’avviso prosegue con una richiesta ai frequentatori del bagno: “Ci troviamo costretti a chiedere la cessazione delle attività di masturbazione all’interno dei bagni”. E poi una minaccia: “Se il problema dovesse persistere si renderanno necessari test del DNA”. Minacciosa la firma: “I manutentori”.

La smentita dell’Università di Firenze

Fanpage.it ha contattato l’ufficio stampa dell’Università di Firenze che ha smentito la notizia declinandola a scherzo di cattivo gusto. Al momento non è chiara ancora l’origine dello scherzo e nemmeno, ci spiegano dall’università, se il messaggio sia davvero apparso in qualche aula dell’ateneo.

Uno scherzo vecchio come il web

Facendo una ricerca per immagini si può trovare il cartello diffuso da piccoli account Twitter o in alcuni Sub Reddit di utenti italiani. Difficile trovare una fonte originale. Come riporta il portale specializzato in fact cheking Facta.News, l’avviso però sembra ispirato a uno scherzo molto simile che circola da anni sui social.

Questa volta l’obiettivo del cartello è più esplicito: un “Masturbation Notice” pubblicato dalla University of Massachusetts che vieta ai suoi studenti di masturbarsi nelle docce, chiedendo loro di svolgere questa attività solo nelle stanze private.

Nel 2021 il “Masturbation Notice” è stato smentito anche da Reuters. L’agenzia di stampa ha chiarito con gli studi di docenti dell’Harvard Medical School e del Baylor College of Medicine che lo sperma umano, giusto per fugare ogni dubbio, non è in grado in alcun modo di danneggiare delle tubature idrauliche.