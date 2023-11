Verona, il ramo di un albero cade su una panchina: ferito un 30enne Il ramo di un albero è caduto su una panchina a Verona. La caduta del ramo ha ferito lievemente un 30enne, portato in ospedale per un sospetto trauma cranico.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un ramo si è staccato da un albero nei giardini di piazza Bra, nel centro storico di Verona. Il ramo è caduto su una panchina sulla quale era seduto un 30enne, rimasto ferito in maniera lieve. L'uomo è stato trasportato in ospedale, presso il Polo Confortini di Borgo Trento, per un sospetto trauma cranico.

Il giovane sarebbe rimasto ferito lievemente e per fortuna non è attualmente in pericolo di vita. Cadendo, il ramo ha danneggiato anche un lampione che si trovava poco lontano. Dopo aver soccorso il 30enne, sono intervenuti sul posto anche gli agenti della polizia locale, presenti per partecipare a una cerimonia di commemorazione dei caduti di Nassirya. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area, abbattendo poi l'albero e portando via il ramo caduto sulla panchina.

Attualmente sono in corso gli accertamenti da parte dell'azienda municipalizzata Amia che si occupa della cura del verde pubblico. L'area è stata chiusa al pubblico per evitare ulteriori danni a persone o cose. Ulteriori informazioni sul bollettino medico del 30enne saranno diffuse nelle prossime ore, dopo essere stato in ospedale per tutte le cure del caso. Stando a quanto reso finora noto, l'uomo non avrebbe riportato ferite gravi.

Dopo le prima cure in reparto, il 30enne ha già potuto lasciare l'ospedale.