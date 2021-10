Venezia, frontale tra auto e camion sulla Romea: morta a 63 anni l’insegnante Maria Pia Donegà Incidente sulla Romea, scontro tra auto e camion: morta un’insegnante di 63 anni. Maria Pia Donegà stava tornando a casa dopo il turno di lavoro nella scuola di Maghera nella quale insegnava. Per cause ancora da accertare, la sua vettura ha impattato contro un camion. Per la donna non c’è stato nulla da fare.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nel terribile incidente stradale avvenuto oggi, mercoledì 13 ottobre sulla Romea poco prima delle 13.30, l'insegnante Maria Pia Donegà è deceduta. La donna stava tornando a casa da scuola dopo aver finito il suo turno di lavoro: la 63enne guidava la sua auto quando, per cause che sono ancora da accertare, si è scontrata con un autoarticolato. Entrambi i veicoli sono finiti fuori dalla carreggiata e poi sotto il piano stradale. per la donna non vi è stato nulla da fare. Morta quasi sul colpo, per lei sono stati vani i soccorsi del 118 e del medico del Suem.

Sul posto sono intervenuti subiti i pompieri, arrivati da Mira e Mestre con l'autogru, per mettere in sicurezza il tratto stradale sul quale è avvenuto il sinistro stradale: i due veicoli si sono scontrati all'altezza del km 106, nel comune di Campagna Lupia. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri per la deviazione del traffico e i rilievi stradali di rito. Maria Pia Donegà aveva 63 anni, era originaria di Codevigo (Padova) e insegnava in una scuola di Maghera. Alla fine del suo orario di lavoro stava tornando verso casa. Non è chiaro cosa sia accaduto e il perché dell'incidente stradale. Le condizioni del secondo conducente invece, alla guida dell'autoarticolato, sarebbe rimasto illeso ed è stato sottoposto ai controlli medici di rito. Non è stato reso noto se sia stato o meno ricoverato in ospedale, ma secondo le prime indiscrezioni le sue condizioni di salute non dovrebbero destare preoccupazioni.

Le forze dell'ordine indagano al momento sulla dinamica dell'incidente che ancora non è stata resa chiara e cercano di accertare i motivi alla base del sinistro stradale. Sconvolta l'intera comunità di Maghera, il comune nel quale la donna insegnava. La comunità scolastica si è stretta attorno alla famiglia, distrutta dal lutto,