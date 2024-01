Vedono figlia 15enne sotto shock dopo festa di capodanno, terribile rivelazione: “Mi hanno violentata” La terribile vicenda è emersa quando l’adolescente è tornata a casa in Liguria dopo la festa nella notte di Capodanno nella vicina Marina di Massa. La minore è stata notata dai genitori in evidente stato di shock, poi il trasporto in una struttura sanitaria della Provincia di La Spezia e la denuncia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Una violenza sessuale ai danni di una ragazzina poco più che 15enne si sarebbe consumata nella notte di Capodanno sulla spiaggia di Marina di Massa, al termine dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno in un locale della zona. La terribile vicenda è emersa quando l’adolescente è tornata a casa dalla festa, nella vicina Liguria, ed è stata notata dai genitori in evidente stato di shock.

La minorenne infatti in un primo momento si era chiusa nel silenzio ma di fronte alle domande dei genitori, che avevano notato il suo evidente turbamento, il giorno dopo ha raccontato tutto. L’adolescente quindi è stata accompagnata dai genitori in ospedale, una struttura sanitaria della Provincia di La Spezia, dove è residente, e per lei è scattato immediatamente il Codice rosa, il percorso dedicato alle donne che subiscono violenza e abusi. Insieme alla visita e alle prime cure mediche sanitarie, i medici hanno fatto partire subito anche la segnalazione ai carabinieri che quindi hanno preso in carico il caso avviando le indagini.

La ragazzina ha ribadito il racconto agli investigatori che ora sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto fuori dal locale in cui la minore aveva festeggiato il capodanno con le amiche. Secondo quanto riporta il Tirreno, la ragazzina avrebbe raccontato di aver conosciuto un gruppo di giovani più grandi nel locale durante la festa. Ad un certo punto il gruppo di giovanissime si sarebbe allontanato in compagnia dei ragazzi conosciuti all'interno. Poco dopo si sarebbe consumato il presunto stupro.

Le amiche infatti si sarebbero separate. La 15enne sarebbe rimasta da sola sulla spiaggia con uno dei giovani e a questo punto sarebbe stata vittima di violenza sessuale. Un evento traumatico che non sarebbe riuscita a rivelare subito. Solo dopo aver dormito con le amiche ed essere tornata a casa, il giorno dopo, è emersa la drammatica esperienza, anche grazie all’intervento dei genitori.

I carabinieri ora stanno accertando i fatti, partendo dalla ricostruzione degli eventi che hanno preceduto la presunta violenza sessuale. In particolare ci si sta concentrando sulla verifica di eventuali telecamere del locale che possano aver ripreso l'incontro tra il gruppo di ragazze e i giovani, ma anche su riprese esterne nei dintorni della spiaggia.