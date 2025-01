video suggerito

“Vado a trovare un’amica e torno”: Bruna muore nello schianto a Reggio Emilia, in ospedale 31enne incinta La tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, 21 gennaio, a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. La vittima si chiamava Bruna Galloni, ex ristoratrice. Ferita una 31enne incinta. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Biagio Chiariello

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le auto coinvolte nell'incidente di Quattro Castella

Una donna di 31 anni, in stato di gravidanza, è stata ricoverata in ospedale dopo essere rimasta coinvolta in un tragico incidente stradale che ha causato la morte di un’anziana di 85 anni. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 22 gennaio, a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia.

La vittima è stata identificata come Bruna Galloni, residente nella zona. Aveva svolto la professione di cuoca e ristoratrice, gestendo alcune pizzerie assieme al marito, defunto da qualche anno.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 18:30 lungo via Togliatti, all’altezza del civico 50, nei pressi della pasticceria Dulcis, un'area frequentata da residenti e commercianti locali. Secondo le prime ricostruzioni, l’85enne, che si trovava alla guida della propria auto, avrebbe accusato un malore improvviso, perdendo il controllo del veicolo e invadendo la corsia opposta. L’auto della donna ha così centrato in pieno un altro veicolo, innescando una pericolosa carambola che ha coinvolto almeno due mezzi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118, che hanno inviato diverse unità di emergenza, tra cui un’ambulanza e l’elisoccorso decollato dalla base di Bologna. I sanitari, una volta arrivati, hanno constatato il decesso dell’anziana, mentre hanno prestato le prime cure alla 31enne, che presentava un trauma spinale. La donna è stata stabilizzata e trasferita d’urgenza in elicottero all’Ospedale Maggiore di Parma, dove è stata ricoverata con un codice di media gravità.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nella rimozione dei veicoli incidentati, mentre gli agenti della polizia stradale hanno avviato i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Gli inquirenti stanno valutando tutti gli elementi utili a ricostruire la sequenza dei fatti, compresi eventuali segni di frenata sull’asfalto o testimonianze di chi ha assistito alla scena.

Il figlio dell’anziana, giunto rapidamente sul luogo del tragico incidente insieme alla moglie, si è trovato di fronte alla drammatica scena del corpo della madre, ormai privo di vita, coperto da un lenzuolo bianco. Sarebbe stato proprio l'ultima persona a vedere la madre: "Vado a trovare un’amica a Montecavolo, torno presto": gli avrebbe detto la genitrice, come scrive la Gazzetta di Reggio, prima di uscire di casa e mettersi in macchina. Avrebbe dovuto percorrere solo pochi chilometri. Invece è andata molto diversamente.