Vaccini Covid, report Iss: “Con il booster protetti dalla malattia grave all’82%” L’efficacia del vaccino anti-Covid nel prevenire la malattia severa è 62,5% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, 64% tra 91 e 120 giorni, 69% da oltre 120 giorni. È quanto emerge dall’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità.

A cura di Susanna Picone

La dose booster del vaccino anti Covid protegge per l'82% dalla malattia severa. È quanto emerge dall’ultimo report pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss). Con il ciclo completo (due dosi), l'efficacia del vaccino nel prevenire la malattia severa è del 62,5% nei vaccinati con da meno di 90 giorni, del 64% nei vaccinati tra 91 e 120 giorni e del 69% oltre 120 giorni.

Nello stesso report – “Covid-19, sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale” – l'Iss indica come nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni risulti in leggero aumento rispetto alla settimana precedente: al 16,2% rispetto al 15,5% della scorsa settimana. Dal 24 agosto 2021 al 12 ottobre 2022 – si legge ancora nel report – sono stati segnalati 1.237.663 casi di reinfezione, pari al 6,7% del totale dei casi notificati nello stesso periodo.

A fronte di un aumento generalizzato dei casi di positività al Covid in Italia, questa settimana risulta in diminuzione invece, rispetto alla scorsa, la percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare rispetto al resto della popolazione: 12,3% rispetto al 17,5% della scorsa settimana. Risulta quindi che nell’ultima settimana, il 14% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 33% nella fascia d’età 5-11 anni, il 53% nella fascia 12-19 anni.

Nel report pubblicato oggi si legge anche che i dati del flusso ISS nel periodo 3-10 ottobre 2022 evidenziano una incidenza in aumento e pari a 490 per 100.000 abitanti, rispetto alla settimana precedente che era 394 per 100.000 abitanti nel periodo 26-9/2-10.