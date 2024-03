Uomo trovato morto dopo settimane in una casa cantoniera: ucciso dal monossido di carbonio Il cadavere di un uomo, morto da diverse settimane, è stato trovato ieri all’interno di una casa cantoniera a Maniago, in provincia di Pordenone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Un uomo di origini africane è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri nella periferia di Maniago, all’interno di una casa cantoniera lungo la tratta ferroviaria. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto dagli agenti della polizia locale impegnati in un’attività di controllo del territorio e, in particolare, delle aree disabitate. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri.

Dopo i primi accertamenti, effettuati dal medico legale Antonello Cirnelli, è stato escluso che possa essersi trattato di morte violenta. La causa del decesso dell'uomo potrebbe invece essere riconducibile ad un’intossicazione de monossido di carbonio: a quanto pare, infatti, all'interno della casa cantoniera era stato acceso un fuoco per riscaldare l'ambiente, e l'uomo vi aveva predisposto accanto un bivacco dove trascorrere la notte. Un giaciglio di fortuna, insomma.

Al momento non è possibile stabilire il periodo del decesso, che risalirebbe comunque a diverse settimane fa. Sarà l’autopsia, disposta dalla Procura di Pordenone, ad chiarire le cause della morte.