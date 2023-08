Un prelievo da 1000 euro e una telefonata misteriosa, a Trani si cerca il 45enne Francesco Leone Un uomo di 45 anni è scomparso il 5 giugno a Trani. Stando a quanto reso noto, Francesco Leone (45 anni) non aveva con sé i documenti. Il telefono risulta spento dal giorno dell’ultimo avvistamento alla fermata di un autobus.

Le ultime tracce di Francesco Leone, 45 anni, sono state fiutate dai cani addestrati del Reparto zoofilo della Città metropolitana di Trani nei pressi della fermata dell'autobus. L'uomo, originario di Corato, sembra essere sparito nel nulla dal 5 giugno scorso. Da quel giorno, nessuna sua traccia è stata più rinvenuta nel corso delle ricerche. Un mistero racchiuso in 23 minuti, il tempo che l'autobus impiega per unire Trani e Corato.

Le prime difficoltà che incontrano gli investigatori nelle ricerche, riguardano il carattere schivo del 45enne. L'uomo, secondo quanto reso noto, non aveva molti amici ed era solito trascorrere il tempo in solitudine. I familiari sono convinti che l'allontanamento di Leone non sia stato volontario. Il 45enne è infatti descritto come una persona schiva, timida e poco espansiva che non aveva motivi per allontanarsi volontariamente da casa.

Secondo quanto reso noto dai familiari, il 45enne non si era mai allontanato da solo, arrivando al massimo fino a Bari. Al momento della scomparsa, non aveva con sé effetti personali che potessero far pensare a un lungo viaggio. L'uomo non aveva portato con sé neppure i documenti prima di presentarsi alla fermata dell'autobus dove sarebbe stato visto per l'ultima volta.

Pochi giorni prima del suo allontanamento, Francesco Leone avrebbe ritirato piccole somme di denaro da un bancomat, arrivando a una cifra di circa mille euro. La famiglia esclude che il 45enne possa essersi allontanato per scelta propria e i soldi prelevati in banca potrebbero servire per ripagare un debito del quale i parenti, però, non sanno nulla.

Chi indaga si sta concentrando anche sulle telefonate che Leone ha effettuato prima di sparire nel nulla. Secondo quanto reso noto, infatti, da qualche tempo il 45enne aveva iniziato a frequentare Trani, dove forse aveva conosciuto qualcuno. Il sindaco di Corato, Nicola De Benedittis, ha lanciato un appello alla cittadinanza per fornire alle autorità tutte le informazioni necessarie a mettersi sulle tracce del 45enne scomparso.

Stando alle ultime testimonianze sul caso, l'uomo si sarebbe allontanato dopo aver ricevuto una telefonata sul cellulare. Dal 5 giugno, però, il telefono di Leone risulta spento.