Un esorcista di Padova è accusato di aver rubato 300mila euro dal conto corrente di un’anziana Monsignor Sante Babolin, prete esorcista a Padova nonché professore universitario, è accusato di appropriazione indebita dalla Procura della città veneta.

A cura di Davide Falcioni

Monsignor Sante Babolin, prete esorcista a Padova nonché professore emerito di filosofia della Pontificia Università Gregoriana di Roma, è finito in guai seri con la giustizia dopo essere stato accusato di appropriazione indebita dalla Procura della città veneta.

Secondo i magistrati titolari dell'indagine a suo carico il religioso avrebbe raggirato un’anziana di 90 anni ricoverata in una casa di riposo a Rubano sottraendole in modo illecito 300mila euro. Il denaro è stato ritrovato sul conto corrente del presbitero ed è stato in seguito posto sotto sequestro dalla polizia.

La storia, raccontata oggi dal Gazzettino, parte nel febbraio 2021. Secondo il pubblico ministero Sergio Dini il monsignore sarebbe entrato nel conto dell’anziana e avrebbe girato sul suo conto la cifra. L’operazione è passata inosservata fino a novembre, quando l’amministratore di sostegno dell’anziana, un’avvocata di Padova, si è accorta dell’ammanco.

La legale ha subito contattato Babolin per chiedere la restituzione della somma. Nel frattempo il capo degli esorcisti era stato affiancato a sua volta da un amministratore di sostegno, cioè suo fratello. La trattativa tra l’avvocata e il fratello di Babolin non è andata a buon fine. Così è scattata la denuncia. Prima di Natale gli inquirenti hanno controllato i conti e verificato la bontà della versione dell’amministratrice sequestrando il denaro al religioso.

Babolin – come se non bastasse – era amico dell’anziana: ha anche vissuto per un periodo in un appartamento di proprietà della donna. E gli inquirenti non escludono che non fosse la prima volta, quella che hanno scoperto in questi giorni.