Udine, si affaccia dalla finestra e la ringhiera cede, bimba precipita da secondo piano: gravissima Una bimba di 4 anni è precipitata dal secondo piano di una palazzina di Udine. La piccola si sarebbe affacciata alla finestra e la ringhiera in ferro ha ceduto facendola cadere al suolo. Ricoverata in ospedale in gravissime condizioni.

Una bimba di 4 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo una caduta dal secondo piano della palazzina di Udine nella quale vive insieme alla madre e al fratellino. La bimba sarebbe riuscita ad aprire una finestra e si è affacciata dal secondo piano. La grata in ferro ha ceduto e la piccola è precipitata nel vuoto da sette metri di altezza. Il tutto è accaduto intorno alle 17 di oggi, martedì 19 luglio.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno portato la piccola all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sono intervenuti anche gli agenti della Squadra volante e della Scientifica della Questura. In base ai primi accertamenti effettuati, non vi sarebbero responsabilità di tipo penale da parte dei genitori. La piccola è stata raggiunta in ospedale dal padre.

Sconvolti i familiari della piccola, che sono scesi in strada subito dopo la caduta. I residenti del quartiere San Gottardo hanno allertato immediatamente i soccorsi. Non sono ancora state rese note ulteriori informazioni sullo stato di salute della bimba di 4 anni: la minore resta sotto stretta osservazione medica. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Le forze dell'ordine sono impegnate nei rilievi del caso sul luogo della tragedia. Saranno le prossime indagini a chiarire perché la grata in acciaio abbia ceduto, facendo precipitare la piccola nel vuoto.

Gli agenti intervenuti sul posto raccoglieranno nelle prossime ore la versione dei fatti dei residenti del quartiere e dei genitori della bambina attualmente ricoverata in ospedale. Per il momento i militari propendono per la pista del tragico incidente: la minore sarebbe riuscita ad aprire la finestra della mansarda in un momento di distrazione della madre. Il fratellino più piccolo stava dormendo in un'altra stanza dell'appartamento.