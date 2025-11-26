Attualità
Ucciso il 17enne Thomas a Pescara, ridotta la pena ai killer in Appello: il giudice esclude la crudeltà

La Corte d’Appello dell’Aquila ha ridotto la pena per i due imputati ritenuti responsabili dell’omicidio del 17enne Thomas, in un parco a Pescara. In secondo grado è stata esclusa l’aggravante della crudeltà.
A cura di Giorgia Venturini
Lo scorso anno uccisero a coltellate Thomas, il 17enne conosciuto come Crox, in un parco a Pescara. Ora la Corte d'Appello dell'Aquila ha ridotto la pena per i due imputati rispetto a quanto deciso in primo grado: per un ragazzo la condanna è passata da 19 a 16 anni escludendo l'aggravante della crudeltà. Il giudice inoltre ha anche accettato la proposta per il percorso di giustizia riparativa. Al secondo ragazzo invece è stata ridotta la condanna da 16 a 14 anni.

Giacomo Marganella e Cecilia Ventura, i legali della famiglia di Thomas, dopo la sentenza hanno precisato: "Riteniamo che l'aggravante riconosciuta in primo grado sia assolutamente sussistente e pertanto non condividiamo la sentenza odierna. Attendiamo la pubblicazione delle motivazioni per comprendere al meglio la decisione del Collegio, anche in funzione delle future scelte difensive". E ancora: "Riteniamo che la perdita di una giovane vita, per mano di coetanei, non possa essere tradotta nella pena così come ridimensionata nella decisione odierna".

Stando alla ricostruzione dell'accaduto, nel pomeriggio in cui avvenne l'omicidio, un gruppetto di giovanissimi avrebbe incontrato Thomas, ‘Crox' per gli amici, davanti alla stazione ferroviaria di Pescara.

Leggi anche
Bimbo ucciso a Trieste: i racconti delle presunte violenze della madre e la denuncia, il giudice archiviò

I due minori accusati del delitto si sarebbero spostati con il ragazzo in una zona a ridosso della ferrovia e molto isolata. Qui, con un coltello da sub, i due avrebbero colpito ripetutamente (25 coltellate) il 17enne. Infine lo avrebbero abbandonato tra le sterpaglie per tornare dagli amici. Il gruppo sarebbe poi andato in spiaggia.

Qualche ora dopo l'omicidio uno dei ragazzi del gruppetto dopo aver saputo quello che era successo aveva dato l'allarme: tutti i tentativi di salvare Thomas erano parsi vani. Ora è arrivata la condanna di secondo grado per i due imputati.

Immagine
