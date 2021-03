Un altro femminicidio avvenuto questa volta nel Tarantino, dove un uomo avrebbe ucciso moglie e suocera. Il tutto si è verificato a Massafra, in provincia di Taranto. L'omicidio è accaduto in via Da Vinci, nel centro del paese. Sono ancora da chiarire le esatte dinamiche, ma sul posto sono giunti i Carabinieri per i rilievi di rito

L'uomo di 61 anni ha ucciso entrambe le donne, di 65 e 91 anni, accoltellandole. L'assassino si è dato alla fuga subito dopo averle accoltellate, ma non prima di aver avvisato lui stesso le forze dell'ordine per poi scappare. La strada è stata transennata e sembra che il delitto si sia verificato al piano terra di un appartamento in zona. Sul posto è accorsa la locale squadra di agenti e il sostituto procuratore di turno marco Colascilla Narducci. I militari sono all'opera all'interno delle quattro mura in cui si sarebbe verificato l'omicidio. Le due sono state colpite con inaudita ferocia da più coltellate secondo le prime indiscrezioni. L'assassino, dopo aver denunciato quanto accaduto, ha preso la propria auto ed è scappato. Sono attualmente serrate le sue ricerche.

Il tentativo di autolesionismo

L'uomo di 61 anni, dopo aver ucciso le due in due stanze diverse dell'appartamento, avrebbe allertato le forze dell'ordine e poi, sempre secondo alcune testimonianze, avrebbe cercato di ferirsi gravemente prima di optare invece per la fuga in auto. Alla base dell'omicidio, probabilmente un litigio secondo quanto confermano i Carabinieri. Il 61enne che ha ucciso le due sarebbe Antonio Granata, un potatore da sempre residente in zona. Granata è ora ricercato dalle forze dell'ordine. Alla polizia avrebbe detto di volersi allontanare dal luogo del delitto per togliersi la vita. Le due vittime sono Carolina Bruno, di 65 anni e sua madre Lorenza Carano. Le due sono state trovate in due stanze diverse della casa e sarebbero state uccise in seguito alla furia omicida sfociata da un litigio tra marito e moglie