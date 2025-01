Uccide il compagno della ex a Catania, incastrato dalle telecamere: in un video gli attimi prima del delitto È stato incastrato anche grazie alle riprese dei video dei sistemi di sorveglianza della zona di piazza Palestro Calogero Michael Romano, il 20enne accusato di aver ferito mortalmente a colpi di pistola Giuseppe Francesco Castiglione, 21 anni, lo scorso 9 gennaio a Catania. In uno dei video esaminati dagli investigatori si vedono le fasi che precedono il delitto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

69 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra, la vittima dell'omicidio, il 21enne Giuseppe Francesco Castiglione: a destra, un frame del video diffuso dalla Polizia di Stato.

È stato incastrato anche grazie alle riprese dei video dei sistemi di sorveglianza della zona di piazza Palestro Calogero Michael Romano, il 20enne accusato di aver ucciso a colpi di pistola Giuseppe Francesco Castiglione, 21 anni.

L'agguato è avvenuto lo scorso 9 gennaio a Catania, la vittima è deceduta il giorno successivo in ospedale. Le indagini della squadra mobile della Questura di Catania si sono concentrate sui filmati delle telecamere del luogo dove i due giovani si erano dati appuntamento.

Dopo il delitto, il 20enne si era dato alla fuga ma la sera stessa si era costituito ai Carabinieri di Misterbianco e successivamente era stato arrestato. Ora la Procura in un comunicato ha ufficializzato il fermo per omicidio volontario aggravato. Il provvedimento è stato già convalidato dal giudice per le indagini preliminari che ha emesso un'ordinanza di custodia in carcere, che può essere impugnata davanti al Tribunale del Riesame.

Leggi anche Uccide la compagna a fucilate e si toglie la vita: Omicidio suicidio in casa a Rivoli

In uno dei video esaminati dagli investigatori che hanno permesso di individuare l'autore dell'omicidio si vedono le fasi che precedono il delitto. Le immagini mostrano il giovane in piazza Palestro mentre attende l'arrivo di qualcuno. Poi il 20enne impugna una pistola, armeggiandoci per renderla pronta al fuoco.

Come già anticipato, Romano, dopo una prima fase in cui si era reso irreperibile, si è poi costituito, ha ammesso i fatti. Il movente dell'omicidio è stato ricondotto a contrasti di natura sentimentale. La vittima infatti era il compagno dell'ex convivente del 20enne.

Secondo quanto è stato ricostruito, infatti, l'omicida voleva che la ragazza, insieme al figlio, lasciasse Castiglione e tornasse con lui. Il nuovo compagno della ex, con cui conviveva, era un ostacolo. Il 20enne e il 21enne si sarebbero incontrati per avere un incontro chiarificatore.

A un certo punto, forse di fronte al rifiuto della vittima di accettare le sue condizioni, il più giovane ha aperto il fuoco. Francesco Castiglione è stato raggiunto da cinque colpi alle spalle, forse ‘Ciccio', come lo chiamavano i suoi amici, si stava allontanando dal luogo dell'appuntamento, convinto che quella discussione fosse ormai chiusa.