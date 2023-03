Ubriaco guida senza ruota, il video dei vigili: “Ecco cosa accade quando guidate dopo aver bevuto” Fermato poco dopo dagli agenti, intervenuti sul posto proprio grazie al sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio, l’automobilista è stato sottoposto ad alcol teste ed è risultato avere una concentrazione di alcol nel sangue quasi quattro volte superiore ai limiti.

Un automobilista che al volante di una utilitaria, in un tratto completamente rettilineo, sbanda vistosamente, centrando il marciapiede e perdendo una ruota ma invece di fermarsi continua la marcia facendo inversione a U e continuano a sbandare con grave rischio per sé stesso e gli altri. È la scena ripresa dalle telecamere di sorveglianza del comune di Galliera, nella città metropolitana di Bologna e diffuso dalla polizia locale dell'Unione Reno Galliera per sensibilizzare l'opinione pubblica sui pericoli derivanti dall'uso di alcolici prima di mettersi al volante.

L'episodio risale alla mattinata di mercoledì scorso. Come mostrano le immagini, l'auto dell'uomo sbanda e impatta a forte velocità contro il marciapiede perdendo una ruota. Poi, come se nulla fosse, continua la corsa fino a uscire dall'inquadratura per farvi ritorno poco dopo nell'altro senso di marcia. Ad un certo punto l'uomo accosta e scende per accertarsi dei danni ma è evidente il suo stato psico fisico alterato perché crolla a terra prima di rimettersi al volante e proseguire la marcia nonostante la mancanza di una ruota, zigzagando lungo la carreggiata.

Fermato poco dopo dagli agenti, intervenuti sul posto proprio grazie al sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio, l'automobilista è stato sottoposto ad alcol teste ed è risultato avere una concentrazione di alcol nel sangue quasi quattro volte superiore ai limiti consentiti (1,91 grammi per litro). Per lui è scatta la denuncia per guida in stato di ebbrezza aggravata e il ritiro della patente di guida che è stata poi sospesa dal Prefetto di Bologna.

"Solitamente siamo molto restii a pubblicare immagini riprese nella nostra attività di controllo del territorio. Questa volta però intendiamo derogare a questo principio: le immagini che vedete nel video riteniamo infatti che, proprio nella loro rilevante gravità, siano particolarmente educative, per dimostrare a tutti quanto possa essere pericoloso porsi alla guida di un veicolo dopo avere bevuto alcolici" scrivono dalla polizia locale.