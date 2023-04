Trovano un anello di diamanti al controllo in aeroporto, lo raccolgono e si imbarcano: denuncianti Secondo gli inquirenti, sarebbe stato l’uomo ad accorgersi dell’anello e a raccoglierlo da terra passandolo subito alla moglie. Quest’ultima a sua volta lo avrebbe subito messo al dito e insieme i due coniugi si sarebbero diretti all’imbarco. Denunciati per furto.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Due coniugi sono stati denunciati per furto dopo aver raccolto un preziosissimo anello di diamanti trovato a terra in aeroporto ed essersi imbarcati sul loro volo facendo finta di nulla. L'anello infatti era stato perso poco prima una passeggera davanti a loro che si era fatta sfuggire il prezioso monile durante i controlli pre imbarco e che infine ne aveva denunciato la scomparsa.

L'episodio è avvenuto la scorsa settimana nei pressi dei controlli di sicurezza all’interno dell’aeroporto di Catania Fontanarossa. La proprietaria dell'anello era in procinto di varcare i controlli di sicurezza dello scalo etneo quando le è caduto il gioiello, un anello in oro bianco con tre diamanti. La signora però non si è accorta subito del fatto e si è imbarcata regolarmente, facendo l'amara scoperta solo al suo arrivo.

La donna quindi ha immediatamente denunciato la scomparsa alle autorità di polizia indicando la possibile zona dello smarrimento. Così dagli accertamenti svolti dal personale della polizia di frontiera, si è scoperto in poco tempo che a impossessarsi dell'anello era stati due coniugi, anche loro in partenza dall'aeroporto di Catania e che invece di riconsegnarlo dopo averlo trovato pensavano di poterlo intascare.

Secondo gli inquirenti, sarebbe stato l’uomo ad accorgersi dell'anello e a raccoglierlo da terra passandolo subito alla moglie. Quest'ultima a sua volta lo avrebbe subito messo al dito e insieme i due coniugi si sarebbero diretti all'imbarco per Milano Malpensa.

I due, rintracciata dagli agenti della Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Catania hanno subito ammesso i fatti e consegnato l'anello ai poliziotti. L’oggetto prezioso quindi è stato posto sotto sequestro in attesa di essere restituito alla proprietaria. Informata la locale Autorità giudiziaria, i due coniugi sono stati denunciati per il reato di furto in concorso