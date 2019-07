Torna l'incubo mucca pazza al Nord Est. Una donna di 61 anni, ricoverata in una casa di riposo del Distretto di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, è infatti morta lo scorso lunedì e per i medici potrebbe trattarsi proprio del famoso morbo. Sarà soltanto l'autopsia, eseguita nella giornata di oggi così come previsto da protocollo, a confermare o meno i dubbi dei sanitari, anche se i sintomi dovrebbero essere quelli tipici della malattia di Creutzfeld-Jakob, di cui proprio il morbo della mucca pazza è una variante. Il risultato dell'esame autoptico, che si conoscerà solo nelle prossime settimane, potrà stabilire la variante della patologia che ha colpito la paziente, anche se non sono previsti particolari provvedimenti di sanità pubblica.

La malattia di Creutzfeldt-Jakob appartiene al gruppo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, forme molto rare di malattie degenerative del cervello che includono alcune varianti: sporadica, familiare, iatrogena e la nuova variante, quest’ultima meglio conosciuta come "morbo della mucca pazza". Tra i sintomi più frequenti ci sono la veloce e progressiva demenza accompagnata da problemi fisici come disturbi del linguaggio, movimenti involontari, disturbi dell'equilibrio e convulsioni. Questa condizione può degenerare nel giro di pochissimo tempo, portando al coma o anche alla morte entro i due anni dalla loro manifestazione. Come sottolinea l'Usl 2 in una nota, "la malattia è causata da una progressiva morte delle cellule nervose del cervello, che è associata con la formazione di placche nel tessuto cerebrale che assume un aspetto spugnoso. Le analisi di routine sono abbastanza aspecifiche e solo l’autopsia evidenzia le lesioni tipiche nel cervello (perdita di neuroni, aspetto spongioso) e la presenza di una proteina specifica nel liquido cerebrospinale". Un caso simile è stato registrato qualche mese fa a Ravenna, dove una donna di 59 anni era stata ricoverata per polmonite ma si è poi scoperto essere proprio morbo della mucca pazza. Per questo 40 persone del personale sanitario sono state indagate per omicidio colposo.