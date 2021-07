Non ce l'ha fatta don Graziano Gianola, il sacerdote di 47 anni precipitato in un dirupo sull'altopiano di Brentonico, in Trentino, mentre accompagnava in montagna un gruppo di circa 50 scout di Milano. Secondo la ricostruzione, mentre cercava di portarsi alla testa del gruppo, per cause ancora in via di accertamento, il sacerdote è scivolato nel dirupo per circa quindici metri sbattendo contro delle rocce e poi per altri venti nell'area boschiva. I suoi ragazzi hanno dato subito l’allarme e sono stati poi messi in sicurezza dal soccorso alpino del Trentino. L'elicottero ha calato sul posto il tecnico di elisoccorso e l'equipe sanitaria. In una seconda rotazione il velivolo ha trasferito sul luogo dell'incidente tre operatori del Soccorso alpino della Stazione della Vallagarina, due dei quali hanno aiutato l'equipaggio dell'elisoccorso nelle operazioni di recupero del ferito. Don Gianola è stato quindi trasportato in elicottero al Santa Chiara di Trento dove poi è deceduto nel tardo pomeriggio di oggi. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta sul sentiero delle Vipere a San Valentino di Brentonico, sul monte Baldo.

Originario di Premana, in provincia di Lecco, don Graziano Gianola era il responsabile della pastorale giovanile della comunità milanese di Gesù Buon Pastore. Don Graziano era stato ordinato sacerdote il 12 giugno 2004: dopo le prime esperienze nelle parrocchie di Buccinasco e Assago, dal 2013 era Vicario parrocchiale a Milano nella parrocchia di S. Maria del Buon Consiglio. "Mi unisco allo strazio della famiglia, dei suoi cari e della sua comunità pastorale – le parole dopo il tragico incidente dell'arcivescovo, monsignor Mario Delpini – e partecipo alla preghiera di suffragio e di riconoscenza". Questa sera alle 21 verrà recitato un Rosario nella Chiesa parrocchiale di Premana, paese di origine di don Graziano. La data dei funerali del sacerdote non è stata ancora fissata.