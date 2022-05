Trento, bimba di un anno investita sulla rampa del garage rimane incastrata sotto l’auto: è grave A Mezzolombardo, in provincia di Trento, una bambina di circa un anno è stata investita da un’auto ed è rimasta incastrata sotto il veicolo riportando gravissime lesioni.

A cura di Davide Falcioni

Foto di repertorio

Grave incidente oggi pomeriggio a Mezzolombardo, in provincia di Trento, dove una bambina di circa un anno è stata investita da un'auto ed è rimasta incastrata sotto il veicolo riportando gravissime lesioni. Stando alle prime testimonianze sarebbe stata liberata dai vigili del fuoco dopo un lungo e complesso lavoro non privo di rischi.

L'allarme è stato lanciato alle 18.45 di oggi, lunedì 16 maggio, in via Rotaliana, nel centro abitato della cittadina trentina. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente ma, secondo le prime ricostruzioni, un'automobile in manovra sulla rampa del garage di un condominio ha travolto la bambina, che non è stata vista dalla persona al volante: andrà accertato nei prossimi giorni se l'episodio avrebbe potuto essere evitato se da parte del conducente vi fosse stata maggiore attenzione o se si sia trattato di un caso imponderabile. A chiedere l'intervento dei soccorritori è stato un familiare della piccola: tempestivo e rapido l'arrivo di ambulanza, vigili del fuoco di Mezzolombardo e carabinieri della locale stazione, che hanno subito avviato le indagini del caso. Le condizioni della bimba sono apparse immediatamente molto gravi e da Trento è decollato l'elicottero che, nel giro di pochi minuti, è atterrato sul posto. L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre i pompieri hanno liberato la piccola, affidandola all'equipe medica.

Dopo essere stata stabilizzata sul posto, la bambina è stata condotta in gravissime condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento, dovei medici stanno facendo di tutto per salvarle la vita. Le sue condizioni sono molto gravi.