Trentino, Fugatti annuncia una legge per abbattere fino a 8 orsi l’anno: “Arriverà al più presto” Il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti ha annunciato a breve una nuova legge per l’abbattimento di 8 orsi all’anno. “Questa è una nuova apertura – ha commentato ancora Fugatti – anche se il numero di 8 orsi è ancora insufficiente per la sicurezza” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti è tornato a promettere una legge per l'abbattimento degli orsi in Trentino. "In un anno terribile segnato dall'uccisione del giovane Andrea Papi, ai familiari va la nostra sincera vicinanza – ha ribadito il presidente della Provincia di Trento intervenendo in aula per illustrare al consiglio provinciale le linee programmatiche della legislatura -. L'impegno da parte nostra è quello di avere al più presto strumenti di gestione tempestivi, efficaci e risolutivi per gestire l'emergenza dovuta ad animali quali orsi e lupi, assicurando l'incolumità alle persone e agli allevamenti".

"Come autonomia – ha spiegato ancora Fugatti – lavoriamo per portare in quest'aula il prima possibile un approccio non ideologico al tema, con una legge che consentirà l'abbattimento fino a 8 esemplari l'anno sulla base degli accordi già presi con il governo nazionale".

Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti riguardo le linee programmatiche della legislatura per il prossimo anno. "Uno strumento di gestione importante per assicurare prima, come detto, la pubblica sicurezza, e poi la tutela dell'economia di montagna".

Secondo quanto reso noto, nella nuova legge potrà inoltre essere inserito il rapporto tecnico con cui l'Ispra ha dichiarato la possibilità di abbattere fino a 8 orsi l'anno (ma solo due femmine in età riproduttiva). La "svolta", secondo Fugatti, rappresenta comunque una prima apertura del Governo sul tema degli abbattimenti dopo i diversi scontri in tribunale per salvare le orse JJ4 e F36, trovata morta poco tempo fa.

Secondo Fugatti, però, la soglia degli otto abbattimenti all’anno è ancora insufficiente. "Questo è comunque un risultato – ha affermato – Spetterà alla prossima giunta provinciale applicare la legge. Gli otto esemplari sono esemplari confidenti o pericolosi".