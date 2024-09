video suggerito

Tre cercatori di funghi morti in un solo giorno nel teramano e nel piacentino Due anziani sono morti a una manciata di chilometri uno dall'altro in Abruzzo; una donna è deceduta in Emilia Romagna. Tutte e tre le vittime erano andate a cercare funghi.

A cura di Davide Falcioni

Aldino Ruggieri, 85 anni, cardiologo in pensione di Tortoreto, è morto questa mattina a Valle Castellana, in provincia di Teramo, mentre andava a funghi. L'anziano si era addestrato in un bosco nella località abruzzese quando, per cause in corso di accertamento, è scivolato nel dirupo per una decine di metri. L’uomo è deceduto per effetto dei traumi riportati nella caduta. Il primo a dare l’allarme è stato un amico, che era con lui e che ha tempestivamente avvertito i soccorsi. Sul posto il personale della guardia medica di Valle Castellana, che ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso del 118 da Pescara. Nonostante i tentativi di rianimarlo, l’uomo è morto. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Valle Castellana. La salma è stata recuperata e restituita ai familiari come disposto dalla magistratura.

A Ceppo morto un uomo di 82 anni: cercava funghi insieme al nipote

Quasi negli stessi minuti a una manciata di chilometri di distanza un altro incidente dalla dinamica e dall'esito simile. Erano le 9.45 quando alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Teramo è giunta una richiesta di soccorso perché un anziano 82enne, impegnato nella ricerca di funghi in compagnia di un giovanissimo nipote nella zona del Ceppo, era precipitato in un burrone. L’uomo, Giuseppe Di Luca, originario di Corropoli, mentre camminava nella vegetazione è scivolato per circa 20 metri. Anche per lui la caduta si è rivelata fatale.

Trovato il corpo di una donna nei boschi emiliani: anche lei era andata a funghi

Intanto è stato trovato questa mattina da un elicottero il corpo, purtroppo senza vita, della donna di 69 anni che da ieri era dispera nella frazione di Toveraia di Ottone, in provincia di Piacenza: di lei si erano perse le tracce e i contatti dopo un'uscita per funghi con gli amici. Un elicottero dei vigili del fuoco l'ha individuata dall'alto e poco dopo sul posto sono intervenute le squadre del soccorso alpino insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco.

Dalle prime informazioni a disposizione pare che il decesso della donna sia dovuto a cause naturali, probabilmente un'ipotermia. La vittima, 69 anni, era residente in Portogallo ma originaria di Zavattarello (Provincia di Pavia).