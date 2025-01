video suggerito

Travolta da un furgone sotto gli occhi della figlia e della mamma: Marika morta a Trevignano La donna, 49 anni, era stata chiamata dalla madre rimasta in panne con l'auto: un furgone guidato da un 30enne ha perso il controllo e l'ha uccisa. La tragedia a Trevignano, in provincia di Treviso.

A cura di Biagio Chiariello

Stava aiutando l’anziana madre, rimasta in panne con l’auto, quando è avvenuta la tragedia. Un Fiat Ducato, guidato da un uomo di circa trent’anni, ha ignorato una precedenza e si è scontrato con un’Opel Corsa che percorreva la strada provinciale. L’impatto ha fatto sbandare il furgone, che si è girato su sé stesso e ha travolto la donna, uccidendola sul colpo.

La vittima, Marika Visentin, aveva 49 anni. Originaria di Treviso ma residente a Porcellengo di Paese, lavorava in un’impresa di pulizie. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 3 gennaio, a Trevignano, in via Madonnette, nei pressi dell’incrocio con via Roma.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 12 un’auto guidata da una donna di 74 anni, con a bordo la nipotina di dieci anni, aveva avuto un guasto.

L’anziana ha chiesto aiuto a due passanti, che l’hanno assistita spingendo l’auto sul bordo della strada. In attesa del carroattrezzi e di un meccanico, sul posto è arrivata anche la figlia dell’anziana, insieme alla propria bambina di dieci anni. Visentin era scesa dalla sua auto per avvicinarsi al veicolo in panne e stava parlando con la madre quando è avvenuto l’incidente.

“Ho sentito un forte botto e mi sono precipitata fuori: questo è un incrocio maledetto”, racconta una residente di Trevignano, testimone dell’accaduto. “Ho visto quattro macchine e una bambina che gridava ‘mamma’. All’inizio non vedevo nessuno, poi ho guardato sotto al furgone e mi sono messa le mani nei capelli.”

La testimone aggiunge: “La bambina era terrorizzata e ha spiegato che la mamma era scesa dalla macchina per aiutare la nonna, quando il furgone è arrivato e l’ha investita.”

Il conducente del Ducato è stato sottoposto all’alcoltest, che ha dato esito negativo. Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche altre vetture, tra cui quella dei passanti che avevano prestato aiuto all’anziana.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze del Suem 118 e i carabinieri di Montebelluna. Tutti i veicoli coinvolti sono stati sequestrati.