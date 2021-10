Trasportavano di nascosto migranti ammassati nei furgoni, sei arresti a Bagnaria Arsa Sei persone sono state arrestate a Bagnaria Arsa, in provincia di Udine, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Si tratta di uomini, tutti di nazionalità romena, che avrebbero trasportato migranti irregolari sul territorio italiano provenienti dal Bangladesh ammassati nelle casse di due furgoni.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Sono sei le persone arrestate dai carabinieri della compagnia di Latisana, guidati dal tenente colonnello Nicola Guercia, con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, avrebbero infatti trasportato diversi migranti tutti provenienti dal Bangladesh e irregolari sul territorio italiano attraverso dei furgoni. È qui che almeno 24 persone hanno viaggiato ammassate prima di essere "scaricate" in zona Palmanova, in provincia di Udine. I carabinieri delle Compagnie di Latisana e Palmanova, supportati da personale della Polizia di Stato, hanno fermato il gruppo di persone, tra i quali anche 7 minorenni che hanno raccontato di aver viaggiato stipati in alcuni contenitori presenti all’interno di due furgoni diversi. Poco dopo è scattato l'arresto di sei uomini, tutti di nazionalità romena, e di età compresa tra i 20 e i 44 anni, ritenuti responsabili del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in concorso.

Le indagini erano state avviate circa due mesi fa quando i militari, attraverso approfondimenti investigativi, hanno rintracciato "un considerevole numero di clandestini di nazionalità bangladese". E così al culmine dell'indagine, la mattinata dell’8 ottobre, i militari della Compagnia Carabinieri di Latisana hanno attivato un articolato dispositivo di intervento che ha portato all’individuazione di tutti i veicoli coinvolti, fermi in un’area di sosta a meno di un chilometro dallo svincolo autostradale di Palmanova. L’indagine è stata coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dr. Marco Panzieri, titolare del fascicolo e il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine ha convalidato l’arresto dei sei cittadini romeni, che si trovano ora in carcere.