Tragico schianto mentre tornano a casa a Palermo: Carlotta muore a 18 anni, feriti le tre amiche Alla guida della vettura vi era una ragazza di 22 anni, mentre Carlotta si trovava al suo fianco, sul lato passeggeri.

A cura di Antonio Palma

Stavano tornando a casa dopo una serata di divertimento tra amiche in giro per locali ed erano giunte quasi a destinazione quando la loro vettura ha sbandato finendo violentemente contro un muro, è il terribile incidente stradale avvenuto a Palermo che ha coinvolto quattro giovanissime amiche siciliane ed è costato la vita a una di loro di appena 18 anni. La vittima del terribile schianto è Carlotta Rosano, 18 anni compiuti da poco, che viaggiava come passeggero sulla vecchia fiat 600 guidata da una delle amiche rimaste ferite nell’impatto. Erano circa le 7 del mattino di domenica quando la vettura, per motivi tutti da accertare, ha sbandato improvvisamente mentre percorreva viale del Fante a Palermo ed ha finito la sua corsa schiantandosi contro un muro.

Per Carlotta Rosano purtroppo si sono rivelati inutili i successivi soccorsi da parte di vigili del fuoco e personale del 118 accorso sul posto. La ragazza, insieme alle amiche è stata estratta dai pompieri dalle lamiere contorte dell’auto e trasportata in ospedale ma è morta poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia, a cause delle ferite riportate nell’impatto. Trasportate in ospedale in codice rosso anche le amiche che sono ora ricoverate in condizioni gravi. Una tragedia che ha sconvolto amici e parenti della 18enne che abitava a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente stradale. Tantissimi i messaggi sui social. “Non sarà mai un addio carló , noi anche da quaggiù ti pensiamo sempre, hai lasciato un vuoto dentro a tutti, adesso sei un bellissimo angelo, un angelo che rimane nei nostri pensieri” ha scritto un’amica

Sulla dinamica dell’accaduto son in corso le indagini da parte dalla sezione infortunistica della polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione, alla guida della vettura vi era una ragazza di 22 anni, mentre Carlotta si trovava al suo fianco, sul lato passeggeri, nel sedile anteriore. L'utilitaria con cui è avvenuto l'incidente è stata sequestrata ha chiesto che su chi era alla guida venissero eseguiti gli esami per verificare l'eventuale presenza di droga o alcol nel sangue.