Un ragazzo di soli 18 anni è morto tragicamente in un drammatico incidente stradale avvenuto nelle scorse ore lungo le strade pugliesi, nella città metropolitana di Bari. La vittima è Davide Dell'Aglio, un giovane appena maggiorenne residente a Noicattaro (Bari). Il dramma si è consumato nella notte tra mercoledì e giovedì sulla strada Provinciale 57 tra i territori di Noicattaro e Torre a Mare, sempre nel Barese. Era circa la mezzanotte quando, per cause ancora tutte da accertare, il giovane ha perso il controllo del suo motorino e ha sbandato improvvisamente finendo per essere sbalzato violentemente dalla sella. L'impatto con l'asfalto è stato così violento che nella caduta il diciottenne ha perso anche il casco che indossava battendo violentemente la testa a terra.

Una sequenza tragica che purtroppo non ha lasciato scampo al ragazzo. Ad allertare i soccorsi son stati alcuni automobilisti di passaggio che si sono ritrovati davanti il corpo esamine del 18enne e hanno segnalato la sua presenza al 118. Quando i sanitari del 118 son giunti sul posto però hanno potuto fare ben poco per il ragazzo. Hanno tentato una manovra di rianimazione ma poco dopo hanno dovuto dichiararne il decesso sul posto. Sul luogo del sinistro anche i carabinieri di Triggiano a cui spetta ora il compiuto di cercare di ricostruire l'accaduto in base ai rilievi. L'indagine, coordinata dalla Procura, si servirà anche di perizie tecniche sul luogo dell'incidente e sulla moto visto che in zona non ci sono telecamere. Dai primi accertamenti pare si tratti di un incidente autonomo: il 18enne era da solo in moto e non risultano altre persone o mezzi coinvolti. Secondo una sommaria ricostruzione, si ipotizza che possa aver perso il controllo del mezzo mentre usciva da una rotatoria forse a causa di una velocità troppo elevata per quel tratto. Sul corpo del ragazzo sarà effettuata l’autopsia.