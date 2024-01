Tragedia sull’autostrada A7, furgone sbanda e si ribalta: muore 21enne, feriti 4 giovani, due gravi L’incidete stradale tra Isola del Cantone e Vignole Borbera ha causato la morte di un ragazzo toscano di 21 anni e il ferimento di altri quattro giovani, tra cui due in gravi condizioni. Viaggiavano nello stesso furgone che si è ribaltato su un lato nella carreggiata in direzione Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Terribile incidente stradale oggi sull’autostrada A7 Serravalle-Genova dove un furgone si è ribaltato sulla carreggiata tra Isola del Cantone e Vignole Borbera, causando la morte di un ragazzo toscano di 21 anni e il ferimento di altri quattro giovani, tra cui due in gravi condizioni. Il tragico schianto nella tarda mattinata di mercoledì, intorno alle 12, all'altezza del km 91 della carreggiata in direzione Milano.

Sul posto sono confluiti numerosi mezzi di emergenza tra vigili del fuoco, ambulanze e polizia stradale oltre agli addetti di Autostrade ma l’arrivo dei soccorsi è stato molto difficile a causa dell’inevitabile coda di mezzi che si è creata lungo la trafficata arteria autostradale. Alcune squadre per arrivare sul posto hanno dovuto imboccare contromano l'autostrada che nel frattempo era stata chiusa ai veicoli.

I pompieri hanno dovuto estrarre gli occupanti del furgone dal mezzo per affidarli alle cure dei sanitari del 118 ma purtroppo per il 21enne toscano non c’è stato nulla da fare. Soccorsi e trasportati in ospedale tutti gli altri ragazzi che viaggiavano con lui e che sono rimasti feriti, due in codice rosso e due in codice giallo. Due sono stati portati all'ospedale San Martino di Genova mentre uno al Centro Traumatologico Ortopedico di Torino e uno a Novi Ligure. I più gravi un ragazzo a Torino con un grave trauma cranico e un uomo con un trauma addominale arrivato al San Martino di Genova.

Il tratto autostradale è rimasto chiuso al traffico per diverse ore e fino al pomeriggio con la formazione di code lunghe oltre 5 chilometri. Alle 16 Autostrada segnalava ancora 4 km di coda di veicoli ma in leggero miglioramento. In alternativa alla A7, provenendo da Genova si consiglia di uscire a Ronco Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Vignole Borbera. A chi è diretto a Milano si consiglia di percorrere la A26 Genova-Gravellona Toce. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, a monitorare il flusso dei veicoli.