Tragedia nel Palermitano, due pedoni investiti e uccisi il giorno di Pasqua: indagato l’automobilista Sono stati investiti e uccisi da un imprenditore 48enne poi indagato per omicidio stradale i due pedoni morti domenica sera, giorno di Pasqua, a Prizzi, in provincia di Palermo.

A cura di Chiara Ammendola

Antonino Vallone, una delle due vittime dell’incidente

Sono stati investiti mentre camminavano lungo una stradina del piccolo comune di Prizzi, in provincia di Palermo, i due pedoni morti poco dopo all'ospedale di Corleone: si tratta di due anziani, l'84enne Antonino Vallone e l'82enne Nicola Costa. Alla guida dell'automobile che li ha centrati in pieno scaraventandoli sull'asfalto un uomo di 48 anni, imprenditore della zona, fermato poco dopo dai carabinieri con l'accuso di omicidio stradale.

Si indaga sulla dinamica dell'incidente

Il drammatico incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri, giorno di Pasqua, lungo via Sandro Pertini, a Prizzi, dove i due pensionati stavano passeggiando. L'auto, una Fiat Freemont guidata dal 48enne M.Z., ha travolto i due pedoni scaraventandoli con violenza sull'asfalto. Un impatto che non ha lasciato scampato ad Antonio Vallone e a Nicola Costa, entrambi molti conosciuti nel paesino dove il giorno di Pasqua si svolge anche una manifestazione molto nota. Sul posto è giunto il personale del 118 con due ambulanze che hanno trasportato i due anziani in ospedale a Corleone dove sono morti poco dopo il loro arrivo.

L'automobilista negativo a test alcolemico e tossicologico

Sul drammatico incidente indagano i carabinieri della compagnia di Lercara Friddi che hanno denunciato il 48enne alla guida della vettura. I controlli alcolemici e tossicologici sull'imprenditore sono risultati negativi mentre la sua auto è stata sequestrata. Sul luogo dell'incidente i militari hanno effettuato i rilievi che dovranno chiarire la dinamica dell'incidente.