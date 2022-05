Tornano le acrobazie delle Frecce Tricolori: il calendario di tutte le esibizioni del 2022 Dopo lo stop causato dalla pandemia di Covid tornano le esibizioni acrobatiche delle Frecce Tricolori in Italia. Dal mese di maggio fino a ottobre 2022 sarà possibile assistere agli show in tutta Italia: il calendario delle tappe.

A cura di Gabriella Mazzeo

Dopo lo stop di due anni causato dalla pandemia, tornano in Italia le manifestazioni aeree durante le quali poter vedere le acrobazie delle "Frecce Tricolori", la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare da sempre considerata vera e propria eccellenza del Made in Italy nel mondo. Nel mese di maggio la Stagione acrobatica ha preso finalmente il via dopo gli ultimi voli di addestramento nella giornata di domenica 1° maggio nella base aerea di Rivolto. Il 7 maggio la pattuglia acrobatica si è esibita sul lungomare Marina Italiana tra Giovinazzo e Molfetta. Nella giornata i domenica 8, invece, le Frecce Tricolori hanno colorato il cielo si Bari per la festa di San Nicola. Ecco il calendario completo delle tappe in tutta Italia da maggio a ottobre 2022.

Frecce Tricolori, il calendario degli eventi del 2022

Dopo lo stop imposto dal Covid, L'Italia potrà di nuovo assistere alle acrobazie della Pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica Militare. Il calendario degli eventi tra esibizioni, manifestazioni aeree ed air show va dal mese di maggio fino a quello di ottobre 2022.

7 maggio 2022 – Giovinazzo-Molfetta (Bari)

8 maggio 2022 – Bari

15 maggio 2022 – Genova

21 maggio 2022 – Alghero

5 giugno 2022 – Imperia

12 giugno 2022 – Pozzuoli (Napoli)

18 giugno 2022 – Rimini

19 giugno 2022 – Punta Marina (Ravenna)

26 giugno 2022 – Vieste (Foggia)

10 luglio 2022 – Arona (Novara)

24 luglio 2022 – Marina di Massa (Massa Carrara)

28 luglio 2022 – Lignano Sabbiadoro (Udine)

31 luglio 2022 – Bellaria Igea (Rimini)

3 agosto 2022 – Comacchio (Ferrara)

20 agosto 2022 – Porto Sant’Elpidio (Fermo)

21 agosto 2022 – Recanati (Macerata)

25 agosto 2022 – Grado (Gorizia)

28 agosto 2022 – Jesolo (Venezia)

10 settembre 2022 – Desenzano del Garda (Brescia)

18 settembre 2022 – Aeroporto Militare San Damiano (Piacenza)

25 settembre 2022 – Castiglione della Pescaia (Grosseto)

1 ottobre 2022 – Alassio (Savona)

2 ottobre 2022 – Santo Stefano al Mare e Riva Ligure (Imperia)

La pattuglia acrobatica ha già volato su Bari in occasione della festa di San Nicola nella giornata di domenica 8 maggio. A dirigere le manovre del "Bari San Nicola Air Show" il comandante Stefano Vit. Per l'occasione sono stati moltissimi gli appassionati che si sono radunati sul lungomare. Altri hanno assistito all'esibizione sulle barche ormeggiate nel porto vecchio. Il 7 maggio, invece, le Frecce Tricolori hanno colorato il cielo di Giovinazzo e Molfetta. Sono stati migliaia gli spettatori che hanno assistito alle acrobazie sul lungomare Marina Italiana.