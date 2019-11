Dopo aver perso il treno alla stazione Stura di Torino una donna ha dato vita a una protesta eclatante: erano le 7 e 50 del mattino quando la signora, infuriata per non aver preso il convoglio, ha deciso di occupare i binari. Le ripetute richieste degli altri viaggiatori di spostarsi non sono servite a niente tanto che per convincerla a desistere dalla sua protesta sono dovuti intervenire gli agenti della polizia ferroviaria. La contestazione ha causato non pochi disagi: sono infatti stati bloccati ed hanno subito rallentamenti e ritardi fino a 45 minuti cinque Frecciarossa, due Italo e quindici Regionali. La donna ha lasciato i binari solo alle 8.40. A questo punto è probabile che venga denunciata per interruzione di pubblico servizio.

Problemi e ritardi si sono inoltre verificati sulla tratta Sfm1, a causa di un guasto ad una motrice di un treno. Traffico nuovamente bloccato tra Trofarello e Chieri, come era accaduto ieri. Gtt ha provveduto a mettere a disposizione dei bus sostitutivi, alcune corse sono state cancellate ed altre sono in forte ritardo.