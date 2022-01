Torino, bimba di 3 anni morta dopo la caduta dal quarto piano: fermato il compagno della madre C’è un fermo per la morte della bimba di 3 anni precipitata dal quarto piano di una palazzina a Torino. Si tratta del compagno della madre della piccola vittima.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

C'è un fermo per la morte della bimba di 3 anni precipitata dal balcone di una palazzina a Torino. Si tratta del compagno della madre della piccola. Non sono noti al momento i termini dell'accusa né le ipotesi di reato. La bimba era stata soccorsa dal 118 nella serata di ieri, giovedì 13 gennaio. La proprietaria di un'attività commerciale nei pressi dello stabile di via Milano 18 ha avvertito i sanitari chiedendo l'intervento di un'ambulanza. Nonostante il ricovero in prognosi riservata, è deceduta per i traumi causati dal volo di 12 metri.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Questura insieme con la Squadra Mobile di Torino. I genitori della piccola sono stati subito interrogati. Secondo una prima versione dei fatti, i due erano in case diverse al momento dell'incidente. Con la bimba c'era, sempre secondo indiscrezioni, il compagno della madre, in evidente stato di ubriachezza. Gli inquirenti avevano ipotizzato un tragico incidente. Il 23enne fermato aveva ricevuto proprio nella giornata di ieri una condanna a otto mesi al termine di un processo con rito abbreviato per il possesso di una cinquantina di grammi di hashish. Le forze dell'ordine hanno ascoltato anche i vicini di casa della coppia per avere tutti gli elementi utili a ricostruire l'accaduto.

Durante la notte, la bimba era stata sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico presso l'ospedale Regina Margherita di Torino. La minore aveva riportato un grave trauma cranico, diverse fratture su tutto il corpo e un trauma toracico. Nonostante i soccorsi tempestivi non è riuscita a sopravvivere alle ferite riportate. La gravità della situazione era apparsa subito chiara ai sanitari del 118 che erano intervenuti sul luogo dell'accaduto. Le dinamiche dei fatti appaiono ancora tutte da chiarire con sviluppi previsti nelle prossime ore.